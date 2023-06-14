Инструкция по применению: что продавать и как без проблем довезти до маркетплейса

Рынок электронной коммерции в регионе набирает обороты. Согласно исследованию, недавно опубликованному Tinkoff eCommerce и аналитическим проектом Tinkoff Data, Челябинск стал восьмым в списке городов-миллионников, в которых выросли траты на маркетплейсах. В период с января по март текущего года южноуральцы потратили денег на покупки в маркетплейсах на 40% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самый высокий средний чек на покупки в интернет-магазинах отмечен в категориях «Электроника и техника» (7,06 тыс. руб.), «Дом и ремонт» (6,06 тыс. руб.) и «Одежда и обувь» (5,8 тыс. руб.). Наименьший показатель зафиксирован в сегменте книг (594 руб.).

Книги или косметика онлайн? Выбираем товар для продажи

Популярность маркетплейсов заставляет продавцов Южного Урала задуматься о представлении своих товаров на онлайн-витринах, но у многих возникает вопрос: как это работает?

В регионе представлены все популярные маркетплейсы от Ozon, Wildberries до СберМегаМаркета. Первый шаг для начинающего предпринимателя – выбрать товар и онлайн-площадку для его реализации.

Для выбора наиболее востребованных категорий для продажи советуем провести предварительный анализ рынка. По данным исследования Tinkoff eCommerce и Tinkoff Data, чаще всего онлайн челябинцы приобретают на маркетплейсах книги (15,5%), косметику (14,9%), технику (10,7%), реже всего покупают канцтовары и товары из аптек и зоомагазинов.

Еще один путь – сделать ставку на сезонные товары. Например, в весенне-летний сезон традиционно возрастает спрос на категории для дачи и сада, отпуска, спорта и т.д. Поэтому наиболее практичные селлеры начинают подготовку за пару месяцев до наступления сезона – договариваются о поставках, закупают изделия по более низкой цене. Такой подход позволяет существенно сэкономить, но тогда возникает вопрос, где хранить товары до их востребованности.

Где хранить и как довезти товары: сотрудничество с маркетплейсами

При выборе маркетплейса ответьте себе на главные вопросы: где вы будете хранить товары, кто будет заниматься их упаковкой, комплектацией и доставкой до пунктов приема. Для этого предварительно изучите правила и требования, которые предъявляет онлайн-площадка по этим направлениям – у каждого из них они свои. Так, например, Wildberries является одной из самых взыскательных площадок.

По сути маркетплейсы предлагают два основных варианта сотрудничества с продавцами. Первый – товар хранится на площадке, которую предоставляет маркетплейс. От продавца требуется лишь отправка партии на распределительный склад, и по мере поступления заказов сотрудники склада осуществляют комплектацию, отгрузку и доставку покупателю. Такая схема лучше всего подойдет для новичков, а также продавцам, у которых нет возможности самостоятельно обрабатывать заказы или нет собственных складских помещений.

Внимательно изучите, какие категории товаров и каких размеров разрешены маркетплейсом для реализации по данной схеме. Например, на Ozon вы не сможете хранить материалы для отделки пола (ковролин, ламинат и т.д), стройматериалы (сайдинг, септик, стеклоблоки), ванны, душевые кабины и прочее, то же касается товаров с коротким сроком хранения. Эти товары не принимают на складе, но вы можете доставлять их самостоятельно. Также важно учитывать, что на площадках маркетплейсов невыгодно хранить объемные товары. Это же можно сказать о низкооборачиваемых категориях – к ним относятся, например, дорогостоящие товары, которые подолгу хранятся на складах.

Второй вариант сотрудничества поставщика и маркетплейса подразумевает под собой хранение товара на складе продавца, все остальное – комплектация, упаковка и доставка до маркетплейса уже на ваших плечах.

Для того, чтобы ваш товар не развернули при приемке маркетплейсом, необходимо в обязательном порядке соблюдать правила упаковки и укладки товара. Например, если вы продаете одежду, то каждая единица товара должна находиться в индивидуальной упаковке: нельзя вложить в один пакет сразу несколько рубашек или пар брюк. Или если вы отправляете платье с поясом или ремнем, то их нужно укладывать вместе, в один пакет. Вся обувь должна быть уложена в коробку, но допускается упаковывать в пакеты резиновую обувь, шлепки и домашние тапочки. Учитывайте, что качество упаковки товара напрямую влияет на результаты его хранения и транспортировки.

Стоит отметить, продавцы могут комбинировать разные схемы работы с маркетплейсом для разных категорий товаров. Так, вы можете продавать дорогостоящие или хрупкие товары со склада своего магазина, а другие — через онлайн-площадку.

Есть еще и третий вариант, когда маркетплейс выступает только в роли витрины, а продавец самостоятельно занимается хранением, комплектацией, упаковкой, доставкой заказов. Его можно назвать наиболее бюджетным. При этом все вопросы от упаковки до выбора транспортной компании вам придется решать самостоятельно. Поэтому лучше его выбирать продвинутым продавцам.

Чек-лист: выбираем транспортную компанию

Для поставок товаров на склады маркетплейсов опытные продавцы активно пользуются услугами проверенных транспортных компаний. Её правильный выбор – залог выгодной и комфортной работы с онлайн-площадками.

В чем преимущества? Транспортные компании имеют выстроенные годами алгоритмы и налаженные процессы на всех этапах перевозки от упаковки товара до его доставки в маркетплейс, что позволяет получать конкурентные тарифы и другие выгодные условия доставки грузов.

По словам руководителя филиала ООО «Байкал-Сервис ТК» в Челябинске Сергея Крымских, сотрудники транспортной компании перед отправкой партии проверят её на соответствие обязательным требованиям маркетплейса, обеспечат подходящим транспортным средством под условия выгрузки – в результате отказ при приемке товаров продавца сводится к минимуму.

На что обратить внимание? Важно, чтобы у компании была выделена специализированная услуга по доставке в маркетплейсы, опыт работы в данном направлении больше двух-трех лет.

Еще один из важнейших критериев – это стоимость услуг. Необходимо самостоятельно или через оператора произвести предварительный расчёт конкретной отправки, а также уточнить наличие специальных предложений, возможностей и как ими воспользоваться. Например, один из ведущих отечественных перевозчиков сборных грузов, компания «Байкал Сервис», для своих клиентов предлагает не только выгодные условия по доставке товаров на склады крупнейших маркетплейсов по всей России и ближнему зарубежью, но и дает возможность без дополнительной платы в течение семи рабочих дней хранить товары на терминале, а также берет на себя затраты в случае простоя.

Узнайте также, есть ли у компании единая информационная система для отслеживания статуса груза на всех этапах перевозки.

Если при отправке вашей партии будут обнаружены ошибки, например, при занесении данных в личный кабинет или маркировке, то сотрудники маркетплейса просто не примут товар. Вам придется повторять доставку, тратить время и средства на доработку. Поэтому при выборе транспортной компании уделите особое внимание возможности перемаркировки или переформирования палет и коробов на случай вашей ошибки. Важно, чтобы её сотрудники предварительно проверяли груз перед отправкой на соответствие требованиям площадки и могли оперативно исправить имеющиеся недочёты. А у вас оставалась возможность вносить изменения в уже оформленный груз, например, менять дату доставки, склад маркетплейса или вообще выбирать другого получателя без возврата груза отправителю. Для исключения рисков утраты или повреждения при перевозке не забудьте проверить наличие услуги по страхованию грузов.

Еще один важный момент – выбирайте транспортную компанию с широкой филиальной сетью. Например, у компании «Байкал Сервис» (на рынке почти 30 лет) свыше 150 терминалов, которые обслуживают более 50 тысяч населенных пунктов, что позволяет доставить товар до нужного склада по всей стране. А при необходимости принять изменения и перевезти товар на другой склад и даже другого маркетплейса. В марте 2023 года перевозчик запустил доставку грузов в Wildberries в Беларуси.

Компания доверяют более 25 тысяч поставщиков маркетплейсов. По всем вопросам можно обратиться к специалистам компании, они расскажут вам о специальных акциях и предложениях, доступных в нашем регионе.

В Челябинске филиал компании «Байкал Сервис» работает с 2005 года. На улице Северный Луч, д. 3 — терминал «Северный». Второй терминал «Южный» не так давно переехал на новую более удобную для клиентов локацию по адресу Троицкий тракт, 13Д. Этот современный терминал, расположенный по соседству с крупными предприятиями, имеет удобный выезд на важные транспортные магистрали города.

Посылка из рук в руки

Для небольших отправлений стоит обратить внимание на услугу «Посылка из рук в руки» . Это услуга, при которой отправителю не нужно самому доставлять груз на терминал транспортной компании, — достаточно оформить онлайн-заявку на сайте, отдать курьеру в назначенное время и получить груз, не выходя из дома или офиса. Услуга доступна всем и она, безусловно, заинтересует поставщиков маркетплейсов по системе DBS с доставкой напрямую грузополучателю, а также будет удобна клиентам интернет-магазинов и просто физическим лицам.

Отметим, что на перевозку спорттоваров, в том числе велосипедов и велотоваров, для клиентов компании действует скидка 10% . Эти же условия доступны для дачных товаров — семян, грунта для растений, удобрений, пленки, печей, теплиц и т.д. Интернет-магазины тоже вполне могут воспользоваться этой опцией, доступной в 117 городах.