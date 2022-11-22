Как оплатить налоги быстро и не выходя из дома: памятка от Сбера

Всего неделя осталась на то, чтобы заплатить имущественные налоги за прошлый год. До первого декабря нужно уплатить налоги на имущество, землю и транспортный налог. Как сообщает пресс-служба Сбербанка, клиенты Сбера могут это сделать без комиссии и не выходя из дома. Рассказываем, как совершить платеж всего в несколько кликов.

Через мобильное приложение СберБанк Онлайн:

Шаг 1 Найдите QR-код на налоговом уведомлении.

Шаг 2 В приложении СберБанк Онлайн в разделе «Платежи» выберите «Оплата по QR».

Шаг 3 Отсканируйте код — все реквизиты будут внесены автоматически. А если налоговое уведомление сохранено в вашем смартфоне, то нажмите «Сканировать из файла».

В веб-версии СберБанк Онлайн:

Шаг 1 На странице «Платежи и переводы» выберите «Государство», далее «Налоги».

Шаг 2 Нажмите «Поиск и оплата налогов ФНС».

Шаг 3 Выберите «Оплата налогов по УИН».

Обращаем внимание, что первое декабря - последний день, когда можно оплатить налоги на имущество без штрафов и пени. Воспользуйтесь приложением СберБанк Онлайн, чтобы погасить налоги по QR-коду вовремя и всего в пару кликов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Обращаем внимание, что 1 декабря — последний день, когда можно оплатить налоги на имущество без штрафов и пени. Воспользуйтесь приложением СберБанк Онлайн, чтобы погасить налоги по QR-коду вовремя и всего в пару кликов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.