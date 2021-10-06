Клиенты ВТБ на Южном Урале увеличили спрос на ипотеку более чем на 20%

Клиенты ВТБ в Челябинской и Курганской областях за девять месяцев года оформили порядка 6,6 тысячи ипотечных сделок на 11,6 миллиарда рублей, что по объему на 22% выше результата аналогичного периода прошлого года. В целом по стране банк выдал за это время более 780 миллиардов рублей.

По оценке ВТБ, за девять месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42%, до четырех триллионов рублей. В сентябре общий объем продаж составил порядка 500 миллиардов рублей, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 трлн рублей

Клиенты ВТБ в сентябре провели более 26 тысяч сделок на 95 миллиардов рублей. В Челябинской и Курганской областях банк выдал порядка 1,2 миллиарда рублей.

Регионами-лидерами по объему выданных кредитов в ВТБ за девять месяцев стали Москва и Московская область (286 миллиардов рублей), Санкт-Петербург и область (66 миллиардов), Новосибирская область (29,3 миллиарда), Республика Татарстан (25 миллиардов) и Свердловская область (21 миллиард).

Наибольшие темпы роста среди госпрограмм показывает «семейная ипотека», по которой ВТБ с начала года выдал уже свыше 43 миллиардов рублей кредитов. После модернизации ее условий с первого июля среднемесячный объем продаж вырос в 2,7 раза, а доля в общем объёме выдач достигла уже 12%.

Доля ипотеки с господдержкой составила в сентябре 8%. Спрос на нее остался на уровне августа – более шести миллиардов рублей. Всего с начала года клиенты ВТБ оформили по ней кредиты на 165 миллиардов рублей.

Несмотря на резкое повышение ключевой ставки Банком России и изменение ценовой политики основных игроков, рефинансирование ипотеки по-прежнему остается востребованным среди клиентов. По итогам девяти месяцев нынешнего года на него приходится каждая третья ипотечная сделка в ВТБ. За это время более 73 тысяч клиентов других банков снизили свою платежную нагрузку, переведя в ВТБ ранее оформленные кредиты на сумму 165 миллиардов рублей.

«Спрос на ипотеку среди россиян после летнего сезона начал возвращаться к привычно высоким значениям. В сентябре продажи на рынке составили около 500 млрд рублей, что сопоставимо с «горячим» сезоном осени прошлого года, когда программы господдержки и рефинансирования достигали пика популярности. Для ВТБ объем продаж ипотеки в сентябре стал рекордным с момента модернизации госпрограммы. Это связано как с сезонным фактором, так и снижением ставок, которые мы, в отличие от других игроков, провели этой осенью для наших клиентов», – комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Эксперт также отметил, что рынок недвижимости в России сейчас стоит на пороге исторического рекорда по объему продаж. «Четвертый квартал может стать самым успешным за всю историю ипотеки в России. Мы прогнозируем, что ежемесячный объем сделок будут на уровне сентября, а значит итоговые значения 2021 года впервые в истории превысят пять триллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году рынок показал 4,4 триллиона рублей. ВТБ намерен улучшить результаты прошлого года на четверть и нарастить продажи ипотеки до 1,1 триллиона рублей», – подчеркнул Евгений Дячкин.