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обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Пред
Коронавирус
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06.10.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, шестого октября, Челябинск и область отмечают День героев Танкограда. Жителей
06.10.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.10.2021

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06.10.2021

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ВТБ
Экономика
06.10.2021 13:25

Клиенты ВТБ на Южном Урале увеличили спрос на ипотеку более чем на 20%

Клиенты ВТБ в Челябинской и Курганской областях за девять месяцев года оформили порядка 6,6 тысячи ипотечных сделок на 11,6 миллиарда рублей, что по объему на 22% выше результата аналогичного периода прошлого года. В целом по стране банк выдал за это время более 780 миллиардов рублей.

По оценке ВТБ, за девять месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42%, до четырех триллионов рублей. В сентябре общий объем продаж составил порядка 500 миллиардов рублей, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 трлн рублей

Клиенты ВТБ в сентябре провели более 26 тысяч сделок на 95 миллиардов рублей. В Челябинской и Курганской областях банк выдал порядка 1,2 миллиарда рублей.

Регионами-лидерами по объему выданных кредитов в ВТБ за девять месяцев стали Москва и Московская область (286 миллиардов рублей), Санкт-Петербург и область (66 миллиардов), Новосибирская область (29,3 миллиарда), Республика Татарстан (25 миллиардов) и Свердловская область (21 миллиард).

Наибольшие темпы роста среди госпрограмм показывает «семейная ипотека», по которой ВТБ с начала года выдал уже свыше 43 миллиардов рублей кредитов. После модернизации ее условий с первого июля среднемесячный объем продаж вырос в 2,7 раза, а доля в общем объёме выдач достигла уже 12%.

Доля ипотеки с господдержкой составила в сентябре 8%. Спрос на нее остался на уровне августа – более шести миллиардов рублей. Всего с начала года клиенты ВТБ оформили по ней кредиты на 165 миллиардов рублей.

Несмотря на резкое повышение ключевой ставки Банком России и изменение ценовой политики основных игроков, рефинансирование ипотеки по-прежнему остается востребованным среди клиентов. По итогам девяти месяцев нынешнего года на него приходится каждая третья ипотечная сделка в ВТБ. За это время более 73 тысяч клиентов других банков снизили свою платежную нагрузку, переведя в ВТБ ранее оформленные кредиты на сумму 165 миллиардов рублей.

 «Спрос на ипотеку среди россиян после летнего сезона начал возвращаться к привычно высоким значениям. В сентябре продажи на рынке составили около 500 млрд рублей, что сопоставимо с «горячим» сезоном осени прошлого года, когда программы господдержки и рефинансирования достигали пика популярности. Для ВТБ объем продаж ипотеки в сентябре стал рекордным с момента модернизации госпрограммы. Это связано как с сезонным фактором, так и снижением ставок, которые мы, в отличие от других игроков, провели этой осенью для наших клиентов», – комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Эксперт также отметил, что рынок недвижимости в России сейчас стоит на пороге исторического рекорда по объему продаж. «Четвертый квартал может стать самым успешным за всю историю ипотеки в России. Мы прогнозируем, что ежемесячный объем сделок будут на уровне сентября, а значит итоговые значения 2021 года впервые в истории превысят пять триллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году рынок показал 4,4 триллиона рублей. ВТБ намерен улучшить результаты прошлого года на четверть и нарастить продажи ипотеки до 1,1 триллиона рублей», – подчеркнул Евгений Дячкин.

ВТБ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Пред
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06.10.2021

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  • +7 906-869-79-01
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06.10.2021 13:12

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06.10.2021 12:35

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06.10.2021 12:33

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Ирина Гехт: Ковид изменился, порой КТ-1 к вечеру становится КТ-4

03.10.2021 22:20

Нагрузка на неотложку и скорую в Челябинской области растет, на помощь придут студенты

03.10.2021 17:07

Митрополит Алексий пояснил южноуральцам, что значит нести свой крест

03.10.2021 16:49

Зарплата бюджетников Челябинской области проиндексирована на 5,2%

03.10.2021 15:55

Понедельник в Челябинской области прохладный и без осадков

03.10.2021 15:43

Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки

03.10.2021 15:08

Анонсы событий и мероприятий на четвертое октября

03.10.2021 14:59

Международный день музыки отметили на железнодорожном вокзале Челябинск выступлением танцующего оркестра

03.10.2021 14:50

Дмитрий Брейтенбихер возглавил объединенный департамент Private Banking и «Привилегия» ВТБ

02.10.2021 23:06

В память об Анне Викалюк: в Копейске теперь есть Анютина лиственница

02.10.2021 21:58

В Челябинске выросло число безработных

02.10.2021 21:45

«Андрюша» сформировал первый в России целевой капитал для поддержки талантливых в детей

02.10.2021 21:37

Памятники истории и культуры Челябинской области теперь собраны в одном месте

02.10.2021 19:26

Хорошо бы собаку купить…

02.10.2021 19:11

Все для вдохновения: юные художники Челябинска провели первый пленэр в новом сквере

02.10.2021 18:58

Владислав Макаров оценил новую площадку для собачьих прогулок в Советском районе Челябинска

02.10.2021 18:47

Общественники услышаны: дорожный знак «Дети» рядом с бассейном на Российской в Челябинске теперь видно

02.10.2021 18:38

Власти Челябинска решили уменьшить число конфликтных точек при выезде на Комсомольский проспект

02.10.2021 11:44

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 98 тысяч

02.10.2021 00:13

Хирурги ЧОКБ освоили новый вид операций на печени

02.10.2021 00:00

В детсаду Челябинска открылась группа для детей с сахарным диабетом