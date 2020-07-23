Колесоотбойники: главные особенности и преимущества

Колесоотбойник представляет собой специальное ограждение в виде барьера, имеющего трапециевидную форму, которая закреплена на плоской поверхности. Предназначение изделия – ограничение въезда и выезда авто, защита сооружений и машин от невнимательности водителей, ограничения доступа на отдельно взятую территорию.

Колесоотбойник и его особенности: виды и предназначение изделий

Чаще всего устанавливаются конструкции возле офисных зданий, на стоянках возле торгово-складских помещений, на оживленных улицах, а также в зеленых зонах. Производят конструкции:

из резины,

бетона,

металла.

Отличаются изделия техническими характеристиками, функциональными особенностями, способом изготовления и стоимостью.

Колесоотбойники имеют Г-образную или дуговую форму. Наиболее востребованными считаются классические прямые модели. Такие варианты используют для организации парковочного и стояночного пространства.

Резиновые конструкции – простой и одновременно универсальный вариант

Производят изделия из качественной высокопрочной монолитной резины, благодаря чему отбойники отличаются устойчивостью к внешним нагрузкам и долговечностью. Ни одна современная парковка не обходится без этих конструкций. Благодаря такому решению авто надежно фиксируется на парковочном месте. Можно заметить такие конструкции на опасных участках дороги со скоростным движением.

Кроме того, они могут использоваться в качестве ограничителей на дорожном полотне, ограждений определенных участков дорог, где проходят ремонтные работы. Небольшая масса, красочная яркая расцветка, простота монтажа и демонтажа – качества, отличающее изделия от аналогов, произведенных из других материалов.

Резиновые колесоотбойники выделяются устойчивостью к перепадам температуры, не подвержены коррозии. Изделия можно устанавливать на асфальтной дороге. Эти отбойники имеют самую низкую цену, поэтому и пользуются популярностью как в частном секторе, так и в промышленном.

Колесоотбойники из металла – качественно и вечно

Для производства колесоотбойников используют определенного диаметра железную трубу. Покрыто изделие специальной порошковой краской, которая препятствует развитию коррозийных процессов. Это бюджетный вариант, если сравнивать с резиновыми аналогами. Устанавливают такие конструкции в том случае, если владелец парковки не имеет достаточно средств на покупку и установку качественных конструкций.

Чаще всего такие отбойники дополняют различными светоотражающими компонентами, они дают возможность увидеть изделия в любое время суток, особенно в ночное время. Металлические конструкции не могут «похвастаться» долгим сроком службы, так как со временем ржавеют и теряют свой внешний вид.

Бетонные конструкции – вечные и прочные изделия

Колесоотбойники, выполненные из бетона, отличаются продолжительным сроком службы, имеют высокую прочность. Изделия не нуждаются в ремонте, им не страшна коррозия и другие механические повреждения. Это долговечные и надежные отбойники.

После того как установить конструкцию из бетона, ее можно окрасить в любой цвет, приклеить дополнительные элементы защиты. К минусам изделий можно отнести сложность производства, транспортировки и установки. Стоимость таких отбойников высокая.

Перед тем как установить бетонный колесоотбойник, необходимо сделать опалубку, провести армирование. Только после этого этапа можно залить бетон. Далее профессионалам остается разровнять поверхность, хорошо обработать ее, используя специальное оборудование. Конструкции покрываются смесью эпоксидной смолы или полиуретаном. Устанавливается колесоотбойник к дорожному покрытию при помощи специальных креплений.