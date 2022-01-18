Компания ROCKWOOL в России подвела итоги минувшего года

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
По народному календарю 19 января – Крещение, наступает период крещенских морозов. В Челябинской о
18.01.2022

В 2022 году крещенские морозы обойдут стороной Южный Урал
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В здании Законодательного собрания Челябинской области усиливают меры, препятствующие распростран
Коронавирус
Коронавирус
18.01.2022

Заксобрание Челябинской области переходит в онлайн режим

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Две новогодние премьеры Челябинской филармонии отмечены дипломами Четвертого областного фестиваля
18.01.2022

Новогодние спектакли Челябинской филармонии завоевали награды областного фестиваля «Морозко»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В первой половине предстоящей недели Челябинская область продолжит находиться между теплой воздуш
18.01.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2022 году в Челябинской области по прогнозам порядка 35 тысяч жителей планируют окунуться в кре
18.01.2022

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18.01.2022

Аферисты заказывали челябинцу такси, чтобы тот быстрей перевел им больше полумиллиона рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.01.2022

Дебетовую СберКарту теперь можно получить за один визит в банк
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18.01.2022

Скоков дал поручение наградить сотрудников полиции Магнитогорска, которые задержали убийцу водителя
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18.01.2022

Скоков пообещал сотрудникам ППС дополнительные ежеквартальные выплаты

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18.01.2022

Рак и аллергия попали в список утвержденных Минздравом противопоказаний к прививкам от covid-19
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18.01.2022

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Экономика
18.01.2022 11:22
Фото: ROCKWOOL

Компания ROCKWOOL в России подвела итоги минувшего года

2021 год запомнится всем бумом в строительной отрасли и сменой парадигмы в области устойчивого развития. Всё больше потребителей выбирают экологичные материалы, всё больше компаний задумываются о будущем, к которому мы идём и своём вкладе в качество жизни следующих поколений. Компания ROCKWOOL в своей отрасли является одним из ESG-«первопроходцев»: на заводах запущена переработка каменной ваты со строительных объектов, объявлено о расширении площадки в Выборге и переходе к возобновляемым источникам энергии, на предприятии в Челябинской области заработал брикетный участок. Наравне с эко-проектами развивались и другие направления: развитие продукции и сервисов, привлечение внимания к темам пожарной безопасности и капитального ремонта. Ключевые события 2021 года собраны в предновогоднем дайджесте компании ROCKWOOL.

1.      Анонсирован инвестиционный проект стоимостью 17 млрд руб. по расширению завода в г. Выборг Ленинградской области. Проект уже награждён премией Ленинградской областной торгово-промышленной палаты в конкурсе «Бизнес, развивающий регион».

2.      Завод ROCKWOOL в г. Троицк Челябинской области стал предприятием замкнутого цикла: здесь появился брикетный участок для переработки как производственных, так и строительных обрезков теплоизоляции.

3.      Получил распространение проект «Вторая жизнь» по переработке каменной ваты со строительных площадок России. К инициативе присоединяется всё больше компаний: крупные девелоперы, производители сэндвич-панелей и предприятия агропромышленного комплекса (переработка субстратов из каменной ваты Grodan).

4.      Компания ROCKWOOL представила свою ESG-программу на ПМЭФ-2021, сессии Консультативного совета по иностранным инвестициям, встрече АЕБ с Правительством Ленобласти, а также стала партнёром первого форума РБК «Инфраструктурные инвестиции. Общество. Технологии. Бизнес».

5.      Программа по капитальному ремонту и реновации является доступной мерой для повышения энергоэффективности зданий и решения климатических проблем. Об этом эксперты компании говорили на форумах Building Skin в Москве и Санкт-Петербурге, а на СОР26 был показан соместный отчёт компании ROCKWOOL и Cambridge Econometrics, раскрывающий путь к более экологичным зданиям.

6.      Пожарная безопасность зданий по-прежнему остается на повестке актуальных вопросов в строительстве. Эксперты презентовали результаты испытаний покрытий для воздуховодов: 9 из 10 образцов на основе базальтового супертонкого волокна оказались горючими. Также в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России прошёл круглый стол о токсичности продуктов горения. Весь год действовала совместная с РОСИЗОЛ акция «Проверь свой утеплитель на горючесть».

7.      В 2021 году компания поддержала международную парусную регату SailGP, как первый климатически-позитивный спортивный чемпионат, идеи которого созвучны с ценностями ROCKWOOL. Эта тема нашла отклик и у российской аудитории — пользователи смотрели видео, активно комментировали посты и участвовали в конкурсах в социальных сетях.

8.      Больше продуктов компании для частного домостроения появилось в крупных интернет-магазинах: на сайте «Петрович» можно заказать готовые комплекты для звукоизоляции, а на Ozon — цилиндры для шумоизоляции канализационных труб и теплоизоляционные плиты для каминов.

9.      В эксплуатацию были введены знаковые объекты с продукцией ROCKWOOL: «Новая Голландия» и «Никольские ряды» в Санкт-Петербурге, зимовочный комплекс арктической станции «Восток», завод по производству белого цемента «Цемикс», новое предприятие «Мираторг» под Курском, учебный центр «Машук» в Пятигорске, офис компании «Новатэк» в Тюмени и многие другие.

10.    Компания продолжила развивать свои digital-сервисы: обновила сайт, он стал более удобным и дружелюбным к пользователям, предлагая много нового контента и возможности общения в чате. Суммарная аудитория социальных сетей компании — в Youtube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Telegram и Яндекс.Дзен – превысила 100 тысяч человек.

«Уходящий год однозначно стал годом устойчивого развития ROCKWOOL в России. На экологичные решения есть запрос как в профессиональном строительстве, так и в частном домостроении. Быстрыми темпами развивается эко-девелопмент: у строительных компаний появляются ESG-проекты, растёт потребность в продукции, которая не просто способствует энергоэффективности, но и позволяет создавать в зданиях комфортную, здоровую среду. Не менее весомым аргументом в пользу применения каменной ваты является тот факт, что это негорючий материал. Решения с подтверждённой безопасностью в критической ситуации сдерживают распространение огня и не выделяют едкий дым, тем самым давая ценные минуты для спасения. Тепло- и звукоизоляция ROCKWOOL вносит существенный вклад в повсеместное распространение стандарта здоровых и экологичных зданий, и мы обязательно продолжим развитие экологических проектов в 2022 году», —рассказала генеральный директор компании ROCKWOOL Russia Марина Потокер.

СПРАВКА

Подразделение ROCKWOOL Russia входит в Группу компаний ROCKWOOL – одного из мировых лидеров в производстве решений из каменной ваты. Продукция применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты и предназначена для всех видов зданий и сооружений, а также для судостроения и промышленного оборудования. ROCKWOOL оказывает консультационные услуги в области повышения энергоэффективности зданий, поставляет системные решения для утепления фасадов, кровель и огнезащиты, декоративные панели для фасадов, акустические подвесные потолки, звукоизолирующие барьеры для защиты от дорожного шума и антивибрационные панели для железных дорог, субстраты для растениеводства.

Компания ROCKWOOL основана в 1909 году, ее центральный офис находится в Дании. ROCKWOOL принадлежат 48 производственных площадок в Европе, Северной Америке и Азии. Штат насчитывает более 11 500 специалистов. Российские производственные предприятия ROCKWOOL находятся в г. Балашиха, мкрн. Железнодорожный Московской области, в г. Выборг Ленинградской области, в г. Троицк Челябинской области и в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан).

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
По народному календарю 19 января – Крещение, наступает период крещенских морозов. В Челябинской о
18.01.2022

В 2022 году крещенские морозы обойдут стороной Южный Урал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В здании Законодательного собрания Челябинской области усиливают меры, препятствующие распростран
Коронавирус
Коронавирус
18.01.2022

Заксобрание Челябинской области переходит в онлайн режим

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Две новогодние премьеры Челябинской филармонии отмечены дипломами Четвертого областного фестиваля
18.01.2022

Новогодние спектакли Челябинской филармонии завоевали награды областного фестиваля «Морозко»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В первой половине предстоящей недели Челябинская область продолжит находиться между теплой воздуш
18.01.2022

Погода на текущую неделю в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2022 году в Челябинской области по прогнозам порядка 35 тысяч жителей планируют окунуться в кре
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В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
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  • +7 906-869-79-01
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13.01.2022 22:32

Заседание по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области отложено

13.01.2022 21:50

Ковровая плитка: мягкое покрытие с расширенными возможностями

13.01.2022 21:45

Сбер переводит половину сотрудников на удалёнку

13.01.2022 21:43

В Госдуме предложили оплачивать «внеурочное взаимодействие с начальством»

13.01.2022 21:41

За тюнинг автомобиля придётся платить государству

13.01.2022 20:59

НМУ в четырех городах Челябинской области продлены еще на сутки

13.01.2022 20:48

В Челябинской области 14 января ночной мороз, снег и резкое падение давления

13.01.2022 20:19

Анонсы событий и мероприятий на 14 января

13.01.2022 19:48

Михеевский ГОК почти вдвое увеличил запасы меди

13.01.2022 17:33

Водитель из Кусинского района осужден за взятку сотруднику ГИБДД

13.01.2022 17:32

Предпринимателя из Челябинска ждет суд из-за опасного батута

13.01.2022 17:28

На новогодних каникулах южноуральцы предпочли активно отдыхать,а не лежать на диване

13.01.2022 17:03

ММК внедряет цифровые новации для аттестации продукции

13.01.2022 16:28

QR-код для подростков пока вводить не планируют

13.01.2022 16:01

Как Васильев день проведешь, таким и весь год будет

13.01.2022 15:45

Этап кубка мира по фристайлу в «Солнечной долине» пройдет в формате COVID-19 FREE ZONE

13.01.2022 15:17

В ЮУрГУ будут изучать генетическую предрасположенность к стрессу

13.01.2022 14:25

Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода

13.01.2022 14:19

В Челябинске в отношении доцента кафедры спортивного вуза возбуждено уголовное дело

13.01.2022 14:07

Галерея «Окно» представляет проект Людмилы Калиниченко «Срок годности: неограничен»

13.01.2022 14:05

В Челябинске обсудили перспективу создания производства электрозаправочных станций

13.01.2022 13:13

Уголовник из Снежинска пытался пробраться на территорию закрытого города

13.01.2022 11:40

Мороз отменил занятия в первую смену в школах Челябинска, Коркино, Копейска, Еманжелинска

13.01.2022 11:21

В Челябинске открылась юбилейная фотовыставка Виталия Воронина

13.01.2022 11:02

В 2022 году Челябинская область направит более 90 миллионов рублей на развитие туризма

13.01.2022 10:37

Челябинская область получит федеральные средства на развитие школьного туризма