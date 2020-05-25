Котова поручила проверить все разрешения, выданные на строительство

Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение своему заместителю по вопросам градостроительства Владимиру Шамне лично проверить те территории, на которые были выданы разрешения на строительство.

Об этом градоначальница заявила сегодня, 25 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Наталья Котова напомнила, что еще на прошлой неделе заму по вопросам градостроительства Владимиру Шамне было выдано поручение провести полную инвентаризацию всех ранее выданных разрешений на строительство.

«Я думаю, что мы сейчас запишем еще одно поручение и направим вам для информации, а вы в свою очередь должны будете выехать на все места, где планируется строительство и высказать своей мнение в отношении уже выданных разрешений, чтобы не было таких волнений жителей, которые были на прошлой неделе», - дала поручение своему заместителю по вопросам градостроительства Владимиру Шамне глава города Наталья Котова.

Как ранее говорила Наталья Котова, с 2020-го года каждое разрешение на строительство будет выдаваться только после выезда представителей власти на место и доскональной проверки происходящего.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 18 мая Наталья Котова распорядилась об отмене разрешения на строительство аптеки в Металлургическом районе возле Центрального клуба и поручила разобраться в конфликтной ситуации с участием застройщика и местных жителей, возмущенных вырубкой зеленых насаждений. Застройщик остановил все работы.

Добавим, разрешение на строительство и снос зеленых насаждений застройщику, который заплатил в бюджет города 408 тысяч рублей в качестве компенсации за вырубленные деревья, выдали в сентябре 2019 года.