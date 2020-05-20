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Максим Куляшов: Второй этап дорожной развязки будет готовиться по генплану

Экономика
Сегодня, 17:21
Автор: 
Инна Шемаева

Второй этап новой дорожной развязки по улице Братьев Кашириных в Челябинске, которая была открыта сегодня, 20 мая, и соединила улицы Кирова и Российскую, будет сложнее. Для его реализации  потребуется изъятие части  земель и снос ряда зданий. В перспективе он даст выход на район ЧТЗ и аэропорт.

Как сообщил на брифинге заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов, продолжение новой развязки – это будет новый проект, увязанный с генеральным планом развития города.

«Это очень сложный инженерный проект. Мы его будем готовить поэтапно. Для строительства продолжения развязки от улицы Российской до улицы Бажова с выходом на аэропорт инженерного решения пока нет и в ближайшие год или два мы его принимать не планируем», - сказал Максим Куляшов.

 Как написал губернатор Алексей Текслер у себя в Instagram,  он поставил задачу перед дорожниками качественно готовить каждый такой объект – от проектирования до строительства. Кроме того, на этот год намечены большие планы по дорожному ремонту. В регионе будет  отремонтировано 784 километра дорог, что на 345 километров больше, чем в прошлом году. В два раза увеличено финансирование дорожных работ муниципалитетам.

Также глава региона отметил, что в этом году  начнутся ремонты Ленинградского моста на проспекте Победы в Челябинске и путепровода на улице 9 Мая в Магнитогорске.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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