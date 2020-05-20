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В Челябинске, благодаря Текслеру, ввели в эксплуатацию дорожный долгострой

Экономика
Сегодня, 15:32
Автор: 
Любовь Юрина

Дорожный долгострой - транспортная развязка на улице Братьев Кашириных в Челябинске – после 13 лет строительства запущен в эксплуатацию. Сегодня, 20 мая, объект осмотрел губернатор Алексей Текслер, который лично контролировал завершение работ.

Проект строительства транспортной развязки на улице Братьев Кашириных, которая соединяет улицы Кирова и Российскую, был разработан еще в 2007 году. В 2008 году контракт на строительство был заключён с ЗАО «Уралмостострой». В течение четырех лет – с 2008 по 2013 годы - были выполнены работы по строительству первой очереди развязки: с улицы Кирова на улицу Труда и улицу Свободы.

В 2014 году работы на этом объекты заморозили на три года. И только в 2017 году ЗАО «Южуралмост» продолжило строительство развязки съезд с улицы Кирова на улицу Российскую. В 2018 году по результатам очередного аукциона заключён муниципальный контракт с АО «Уралмостострой». В начале 2018 года Алексей Текслер был назначен врио губернатора и затем в сентябре всенародно избран руководителем региона. С того момента долгострой был под его пристальным вниманием.

В 2020 году, несмотря на сложную социально-экономическую обстановку, сложившуюся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, дорожные работы в Челябинской области идут полным ходом, при этом выполняются все требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Для Алексея Текслера решение проблем дорожных долгостроев, как и прежде, остается в числе первоочередных задач.

Сегодня в Челябинске на многострадальной развязке дорожники ввели в эксплуатацию съезд на улицу Российскую. Кроме того, подрядчик должен завершить реконструкцию участка улицы Красноармейской, съезд на улицу Свободы, пешеходные дорожки и спуски с транспортной развязки.

Работы по пешеходной части развязки подрядчик должен был закончить осенью. Но Алексей Текслер потребовал завершить работы до конца мая.

«Надо раньше, в сентябре температурный режим уже хуже, надо летом открыть для пешеходов, это очевидно. Там работы небольшие, надо летом такую возможность дать людям», – подчеркнул Текслер.

Запуск нового путепровода позволит приступить к реконструкции еще одного долгостроя в Челябинске - Ленинградского моста. Он был построен еще в годы Великой Отечественной войны и давно нуждается в проведении основательных ремонтных работ. Алексей Текслер подчеркнул, что это принципиально важный объект для города, соответствующие службы и лично губернатор будут жестко контролировать сроки выполнения и качество работ.

В миндортранса региона уточнили, в 2020 году дорожный фонд области увеличен на 2,3 миллиарда рублей и составляет 19, 3 миллиарда рублей (в 2019 году – 17 миллиардов). По поручению Алексея Текслера все конкурсные процедуры были завершены до первого марта 2020 года, что позволило заблаговременно начать дорожные работы. Муниципалитеты получили на ремонт дорог в два раза больше средств. В фокусе главы региона - все ключевые проекты дорожного строительства и реконструкции путепроводов.

«Я четко поставил задачу министерству дорожного хозяйства региона, чтобы была качественная подготовка к каждому объекту», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор акцентировал внимание дорожников на выборе подхода к строительству социально важных объектов: «Все зависит от того, как проработан проект, как проработаны мероприятия, которые проводятся до фактического начала работ. Если все это проводить после, то, конечно, у людей складывается ощущение, что это строится бесконечно».

Алексей Текслер потребовал ускорить темпы дорожного строительства, но при этом не в ущерб качеству. «Мы должны максимально быстро, за месяцы строить объекты, а не делать это годами. Вот на это - на качество работ, на сроки, на своевременность - я обратил особое внимание и буду за этим строго следить», - предупредил глава региона.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области пояснили, с учетом всех запланированных на 2020 год мероприятий будет приведено в нормативное состояние 784 километра автомобильных дорог, что на 345 километра больше, чем в 2019 году.

Челябинск получит 4,5 миллиарда рублей на содержание улично-дорожной сети, строительство, капитальный ремонт и ремонт, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - один миллиард рублей.

В администрации Челябинска уточнили, на сегодня в областном центре по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы ведутся на семи участках. Кроме того, подрядные организации активно реализуют и муниципальные контракты по развитию тротуарной сети.

Магнитогорску выделено 1,5 миллиарда рублей на эти цели, в том числе в рамках нацпроекта – 150 миллионов рублей. Субсидия остальным муниципалитетам области составила 2,1 миллиарда рублей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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