Мэрия Челябинска ответила на обвинения ОНФ по дорогам

В связи с распространением ОНФ Челябинской области заявления о бездействии властей города в части контроля за подрядчиком, осуществляющим ремонт дорога по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2019 году, администрация Челябинска озвучила свою версию.



Как сообщили в администрации Челябинска, в 2019 году по результатам аукциона на проведение ремонтных работ объектов улично-дорожных сети города Челябинска в рамках национального проекта «БКАД» победителем было признано ООО ТПК «ЯКК», однако на стадии подписания контракта заказчиком был выявлен факт предоставления поддельной банковской гарантии. В результате контракт заключен с участником, занявшим второе место - ООО «Нижавтодорстрой».

Учитывая факт предоставления поддельной банковской гарантии заказчиком сведения о ООО ТПК «ЯКК» направлены в антимонопольный орган, для включения сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков. Однако УФАС по Челябинской области, принято решение об отказе во включении сведений о ООО ТПК «ЯКК» в реестр недобросовестных поставщиков, а в 2020 году ООО ТПК «ЯКК» переименовано в ООО «УралДорСтрой».



«В 2021 году комитетом дорожного хозяйства города Челябинска проведены конкурсные процедуры на заключение муниципальных контрактов на ремонт объектов улично-дорожных сети города Челябинска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Победителем двух конкурсов стал ООО «УралДорСтрой», в рамках проверки заявок поданных обществом на участие в конкурсах комитетом выявлен факт предоставления недостоверной информации о наличии у участника производственных мощностей. В результате чего заявка ООО «УралДорСтрой» была отклонена. Сведения об участнике снова направлены в антимонопольный орган, для включения сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении администрации города.



Однако, как сообщают чиновники, УФАС по Челябинской области снова отказало во включении сведений о недобросовестном участнике в реестр недобросовестных поставщиков и обязал комитет заключить с ним контракты, а также привлек к административной ответственности заказчика.

Нарушение антимонопольного законодательство могло быть исключено, в случае включения сведений о недобросовестном поставщике в реестр антимонопольным органом еще в 2019 году. Учитывая практику рассмотрения УФАС споров с участием ООО «УралДорСтрой», участник считает возможным и дальше безнаказанно принимать участие в конкурсных процедурах, допуская нарушения действующего законодательства.

Напомним, Арбитражный суд Москвы признал законным и обоснованным решение ФАС России о картельном сговоре между скандальными подрядчиками «Нижавтодорстрой» и ТПК «ЯКК» в закупках на ремонт дорог в Челябинске. Расследование велось, в том числе, по данным, предоставленным экспертами регионального отделения Общероссийского народного фронта и по обращению координатора проекта ОНФ «За честные закупки», депутата Государственной Думы Антона Гетты. Материалы по участникам сговора переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Сумма закупок на ремонт челябинских дорог, которые стали объектом внимания Народного фронта и антимонопольщиков, составила немногим меньше миллиарда рублей. При этом, обе компании еще до решения суда отметились значительными нарушениями.

В итоге челябинские эксперты ОНФ указали властям областного центра на риск срыва сроков дорожных ремонтов по нацпроекту, поскольку на тот момент подрядная организация ООО «Нижавтодорстрой» выполняла работы, безнадежно отставая от графика и сделав к моменту сдачи объектов лишь около 70% от всего объема по контракту. Должной реакции от заказчика не последовало.

Напомним, компания «ЯКК» после скандала и обысков сменила название на «УралДорСтрой» (УДС) и продолжила работать на территории Челябинской области.