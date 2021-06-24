Арбитражный суд Москвы подтвердил факт картельного сговора между «Нижавтодорстрой» и ТПК «ЯКК»

Арбитражный суд Москвы признал законным и обоснованным решение ФАС России о картельном сговоре между скандальными подрядчиками «Нижавтодорстрой» и ТПК «ЯКК» в закупках на ремонт дорог в городе Челябинске. Расследование велось, в том числе, по данным, предоставленным экспертами регионального отделения Общероссийского народного фронта и по обращению координатора проекта ОНФ «За честные закупки», депутата Государственной Думы Антона Гетты. Материалы по участникам сговора переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Сумма закупок на ремонт челябинских дорог, которые стали объектом внимания Народного фронта и антимонопольщиков, составила немногим меньше миллиарда рублей. При этом, обе компании еще до решения суда отметились значительными нарушениями.



«Так, проблемы с реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областном центре возникли еще на этапе формирования конкурсной документации в 2019 году. Тогда из-за безответственного участника - компании «ЯКК», предоставившей недействительную банковскую гарантию, приоритетный проект едва не забуксовал. В результате ремонтом улично-дорожной сети Челябинска в 2019 году занялся ООО «Нижавтодорстрой», который также не отличился добросовестностью, продемонстрировав вопиющую халатность и формальный подход к качеству работ», - сообщили в ОНФ.



В итоге челябинские эксперты ОНФ указали властям областного центра на риск срыва сроков дорожных ремонтов по нацпроекту, поскольку на тот момент подрядная организация ООО «Нижавтодорстрой» выполняла работы, безнадежно отставая от графика и сделав к моменту сдачи объектов лишь около 70% от всего объема по контракту. Должной реакции от заказчика не последовало.

В 2020 году стало известно, что результатом реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинске стал колоссальный ущерб для городской казны – более 56 миллионов рублей. Такую сумму озвучили в главном контрольном управлении (ГКУ) региона после проверки, проведенной по обращению активистов ОНФ. По сигналу ОНФ инспекторы ГКУ подняли все данные – от контрактов до общих журналов, где фиксируются все выполненные работы. Серьезные вопросы возникли к «чистоте» документации, например, были обнаружены признаки фальсификации документов на битум, а также выявлена фиктивная приемка несуществующих колодцев.

Напомним, компания «ЯКК» после скандала и обысков сменила название на «УралДорСтрой» (УДС) и продолжила работать на территории Челябинской области.

Кроме того, в этом году при содействии ОНФ УФАС вынесла решение о нарушении законодательства в действиях городского комитета дорожного хозяйства, ООО «УралДорСтрой» (ранее – ООО ТПК «ЯКК») и ООО «ЧелябинскСвязьИнвест».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Челябинское УФАС выявило антиконкурентное соглашение на аукционе по ремонту набережной реки Миасс. Речь идет о действиях Комитета дорожного хозяйства Челябинска, ООО «УралДорСтрой» (ранее – ООО ТПК «ЯКК») и ООО «ЧелябинскСвязьИнвест».

УФАС по Челябинской области заинтересовало аукцион 2019 года на выполнение работ по ремонту Центральной части города Челябинска в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС – пешеходной зоне по улице Труда от улицы Энгельса до улицы Свободы и набережной реки Миасс на правом берегу от улицы Красной до улицы Кирова.

Работы по ремонту набережной Миасса выполняло ООО «ЧелябинскСвязьИнвест» (по договору субподряда с ООО «УралДорСтрой»), по ремонту пешеходной зоны по улице Труда - ООО «УралДорСтрой». Впоследствии муниципальный контракт между комитетом и ООО «УралДорСтрой» расторгнут по соглашению сторон в связи с невыполнением полного объема работ.