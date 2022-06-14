Минфин Челябинской области проконтролирует муниципальные расходы

Министерство финансов Челябинской области проведет дополнительную оценку муниципальных бюджетов в текущем финансовом году. В зоне внимания окажутся источники и объемы финансирования новых расходов, а также неприкосновенность социальных обязательств. Такой контроль позволит сохранить устойчивость местных бюджетов и адаптировать их к новым экономическим условиям.

Как сообщила пресс-секретарь минфина региона Юлия Труднева, до конца текущего года за городами и районами области, рассчитывающими получать финансовую помощь из областного бюджета в полном объеме, закреплена обязанность согласовывать корректировки местных бюджетов с региональным минфином. Проекты финансовых документов должны поступать в ведомство до того, как они будут переданы на рассмотрение муниципальных депутатов.

В зоне внимания областных финансистов окажутся социально значимые статьи бюджетов, траты по которым не должны снижаться, а также финансовое обеспечение новых муниципальных расходов и возможность выполнить их без привлечения дополнительных средств. Обратят внимание и на появление трат, не относящихся к вопросам местного значения, а также на соблюдение требования бюджетного законодательства к предельному уровню дефицита и муниципального долга.

«Муниципальные власти, планируя новые расходы, должны предусмотреть для этого средства в полном объеме. В противном случае проект бюджета отправится на доработку, – пояснил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. – Это же касается решений скорректировать бюджет с учетом доходов, которые реально могут быть недополучены, или перекидывания средств с социальных статей на другие нужды. Обратим внимание и на принятие дополнительных обязательств, не входящих в полномочия муниципалитета, а также на соблюдение бюджетного законодательства в части долговой политики. Такие моменты мы будем отслеживать, и принимать необходимые меры».

По словам министра, дополнительный контроль, как элемент антикризисной политики области, коснется только исполнения бюджетов этого года.

«Мы прекрасно понимаем: муниципалитетам нужно время, чтобы адаптироваться к новым финансовым условиям. Но решения местных властей не должны приводить к появлению необеспеченных расходов или срыву социальных обязательств, особенно в сложившейся ситуации, - отметил министр. - Поэтому мы предложили меры точечного реагирования в отношении территорий как еще один элемент усиления финансовой дисциплины в текущих экономических и геополитических условиях. И губернатор Алексей Текслер поддержал их».

Добавим, на согласование в минфин области поступило 12 проектов местных бюджетов, четыре из них уже получили положительные заключения. Остальные также будут оперативно рассмотрены.