ММК обеспечивает безопасность своих работников с помощью машинного зрения

В коксовом цехе Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область), на коксовых батареях № 7-8, началась опытно-промышленная эксплуатация автоматизированной системы предотвращения нахождения персонала в опасной зоне.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в основе проекта по контролю персонала в опасных зонах лежат технологии промышленного интернета вещей и машинного зрения.

Коксовыталкивающие машины оснащены специальными датчиками отслеживания попадания работника в опасные зоны, а работники – персональными RFID-метками. Если человек попадает в опасную зону в момент движения машины, он получает вибросигнал на радиометку, а на коксовой машине включается световая и звуковая сигнализация с последующей блокировкой механизмов машины.

Система, позволяющая предотвратить появление персонала в непосредственной близости от работающего оборудования, поможет сохранить жизнь и здоровье работников, снизит риск возникновения несчастных случаев и нарушений правил охраны труда.

Генеральным подрядчиком проекта выступило общество Группы ММК ООО «ММК-Информсервис». По словам разработчиков, это первая подобная система в металлургической отрасли. По завершении тестовых испытаний системы на 7-8 коксовых батареях проект будет масштабирован на других агрегатах коксового цеха.

Как отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров, данный проект реализуется в соответствии с программой мероприятий по устранению травмоопасных участков на рабочих местах.

«Благодаря автоматизированной системе безопасности на основе технологии машинного зрения и установке цифровых средств контроля мы ожидаем снижения травмоопасности, уменьшения числа несчастных случаев на производстве. Подобные системы, автоматически блокирующие механизмы при попадании людей в опасные зоны, также планируется установить в доменном, кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах», – рассказал Григорий Щуров.