ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве

В электросталеплавильном цехе Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) продолжается строительство пылегазоулавливающей установки для дуговой электросталеплавильной печи №1 (ДСП-1) производительностью 2,4 миллиона кубометров в час и газоотводящих трактов электродуговых печей ДСП-1 и ДСП-2.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», общие инвестиции в проект составят 2,7 миллиарда рублей.

Строительство новой установки позволит вдвое увеличить мощность газоочистки (до 4,6 миллиона кубометров в час) и полностью исключит видимые выбросы. Воздух будет очищаться до концентрации менее десяти миллиграммов на метр кубический, что соответствует наилучшим доступным технологиям в мире.

Экологический эффект после реализации проекта в ЭСПЦ будет способствовать снижению вредных выбросов на 300 тонн в год. Завершение полного цикла строительно-монтажных работ и пуск нового оборудования запланированы на середину 2022 года.

Проект, реализуемый совместно с итальянской фирмой «Danieli», которая поставляет контрактное оборудование, стартовал в 2020 году. Генеральным подрядчиком выступает АО «Прокатмонтаж». В настоящий момент завершены все проектные и подготовительные работы по реконструкции пылегазоулавливающих установок дуговых сталеплавильных печей №1 и №2, полным ходом идёт первый этап реализации проекта, включающий в себя демонтаж старого оборудования и монтаж новых пылеочистных и пылеулавливающих систем.

Отметим, это не первый экологический проект в электросталеплавильном цехе ПАО «ММК». В 2017 году там были заменены две устаревшие газоочистки мокрого типа №32 и №33 на современные – сухого типа, предназначенные для улавливания, охлаждения и очистки дымовых газов, образующихся в результате работы двухванного сталеплавильного агрегата №32, а также неорганизованных выбросов, которые до этого не попадали в газоотводящий тракт.

«Модернизация существующих и строительство новых природоохранных сооружений – важная часть экологической программы ПАО «ММК», реализуемой в рамках стратегической инициативы компании «Чистый город». Цель предпринимаемых мер – внедрение наилучших доступных технологий для снижения вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности технологических процессов», - подчеркнули на предприятии.