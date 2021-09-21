ММК представит свои возможности по выпуску судостроительной стали на «Неве-2021»

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) представит свои возможности по выпуску судостроительной стали на открывающейся сегодня, 21 сентября, в Санкт-Петербурге 16-й международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2021».

ММК является одним из ведущих поставщиков для российской судостроительной отрасли. На долю Магнитки приходится до половины всех поставок в этом сегменте, а объем отгрузки в отдельные годы доходит до ста тысяч тонн. Основные потребители ПАО «ММК» - предприятия, входящие в ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».

Возможности производства судостали на ММК расширились после ввода в строй в 2009 году толстолистового стана 5000, способного производить высококачественную судосталь для судов различных типов. Судосталь, выпускаемая на стане 5000, сертифицирована классификационным обществом «Bureau Veritas» (Франция), Российским Морским Регистром Судоходства, Российским Речным Регистром, ABS (American Bureau of Shipping), Lloyd Register, норвежским классификационным обществом Det Norske Veritas, немецким классификационным обществом Germanischer Lloyd.

Кроме того, ММК постоянно ведет работу по освоению технологий и производства новых марок стали для судостроения. В частности, идет разработка технологии изготовления судостроительной стали высокой прочности для арктических конструкций с температурой эксплуатации до -50˚С, применяемых без ограничений для судов ледового плавания, ледоколов и морских конструкций шельфа.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», выставка «НЕВА» была впервые организована в 1991 году и проходит раз в два года. Она по праву считается одной из ведущих международных морских выставок. В этом году мероприятие проходит с 21 по 24 сентября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

В рамках выставки «НЕВА-2021» на площади 30 тысяч квадратных метров будут представлены более 500 российских и зарубежных экспонентов. В их числе не только крупные судостроительные и судоремонтные предприятия, но и производители оборудования, лизинговые и консалтинговые фирмы, отраслевые ассоциации и институты развития, инвестиционные фонды и ведущие банки, предприниматели и бизнесмены из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Украины, Германии, Франции, Голландии, Норвегии, Финляндии, Испании, Италии, Исландии, Польши, Греции, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литвы, Турции, Южной Кореи.