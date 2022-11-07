ММК представит свою продукцию на престижной выставке в Москве

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) и предприятия Группы ПАО «ММК» представят свою продукцию и технологические возможности на 28-й международной промышленной выставке «Металл-Экспо», которая начнет работу в Москве завтра, восьмого ноября.

Коллективный стенд ММК, принимающего участие в форуме на постоянной основе, традиционно станет одним из самых больших и представительных на «Металл-Экспо». Здесь будет представлен весь спектр продукции комбината, в том числе горячекатаный и сортовой прокаты, автолист, прокат с покрытием, линейка высокопрочных и износостойких сталей под брендом MAGSTRONG.

Кроме руководителей и специалистов комбината и Торгового дома ММК, на стенде Магнитки будут работать представители компаний Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», чья продукция будет также выставлена на «Металл-Экспо». В их числе - ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков», которое является одним из крупнейших предприятий в России по производству листовых и сортовых валков, изготовленных методом центробежного литья, и ООО «Огнеупор» - один из ведущих производителей алюмосиликатных и магнезиальных огнеупоров.

Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, ООО «Шлаксервис» представит на форуме гранулированные шлакообразующие смеси, используемые при разливке стали на машинах непрерывного литья заготовок, а ООО «Объединенная сервисная компания» - широкий спектр услуг по техническому обслуживанию и ремонту различного оборудования.

Участие в выставке примет также ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» - ведущий российский производитель электролитически оцинкованного проката с полимерным покрытием и проката с декоративным покрытием SteelArt. Завод представит как уже известную потребителям продукцию, так и продуктовые новинки (например, прокат с полиэфирным покрытием повышенной эластичности для производства водосточных систем, прокат с текстурированным полиуретановым покрытием, а также прокат с антиграффити и антибактериальным покрытиями. Кроме того, вниманию посетителей выставки предприятие предложит новые рисунки.

В рамках стенда ПАО «ММК» ООО «РнД МГТУ» представит созданный по заказу и при участии комбината автоматизированный интеллектуальный комплекс пенного пожаротушения для стана «2500» горячей прокатки в ЛПЦ №4. Это первая подобная разработка в отечественной металлургии. Комплекс объединяет систему видеоаналитики, которая позволяет определить место и площадь возгорания, с выводом видео- и звуковых сигналов на монитор оператора поста управления; лафетные роботизированные стволы в зонах тушения с возможностью дистанционного изменения направления струи огнетушащего вещества технологическим персоналом с поста управления. Главная особенность системы - возможность применения без герметизации помещения. Она позволяет максимально быстро локализовать пожар, управляется с пульта оператора и имеет автоматический режим работы.

Руководители и специалисты компаний Группы ПАО «ММК» также примут участие в обширной деловой и конкурсной программе металлургического форума.

СПРАВКА

28-я международная промышленная выставка «Металл-Экспо» пройдет с восьмого по 11 ноября в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. В ней примут участие около 500 компаний из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На площадке выставки будет представлено все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современного оборудования и технологий. Выставку «Металл-Экспо» посетят потребители металлопродукции из стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных, логистических и металлоторговых компаний. В рамках деловой программы форума состоится более 50 конференций, семинаров и круглых столов по всем сегментам металлургического бизнеса.