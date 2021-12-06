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06.12.2021

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06.12.2021 15:19

ММК стал первым в России предприятием с «золотым» статусом Investors in People

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) стало первой компанией в России, получившей «золотую» аккредитацию стандарта Investors in People - престижного международного стандарта, который вручает одноименная некоммерческая организация Investors in People Community Interest Company (Великобритания).

Стандарт IIP оценивает качество работы с персоналом по девяти критериям, в том числе «Лидерство и вдохновение», «Управление производительностью» и «Обеспечение непрерывного роста».

Текущий год стал первым, когда ММК подал заявку для аккредитации в Investors in People: компания с первой попытки завоевала «золотой» статус, минуя «стандарт» и «серебро», что свидетельствует об очень высоком качестве кадровой работы.

На текущий момент Магнитогорский металлургический комбинат – единственная крупная отечественная компания, удостоенная аккредитации Investors in People, тем более в «золотом» статусе. Ранее на территории России аккредитацией IIP обладали только иностранные предприятия.

По итогам изучения заявки ПАО «ММК» и проведенных в компании интервью с руководителями различного уровня (включая генерального директора Павла Шиляева) и рядовыми работниками различных подразделений, а также анкетирования, эксперты IIP присвоили ММК оценку в 704 балла из максимума в 900, что выше среднего результата для производственных компаний (688 баллов). Особенно высокую оценку ММК получил по критериям «Структурирование работы» и «Обеспечение непрерывного роста».

«Безусловно, мы рады, что высокое качество управления персоналом на Магнитогорском металлургическом комбинате подтверждено теперь и на международном уровне, – отметил Олег Кийков, директор по персоналу ПАО «ММК». – Внимание ММК к работникам, наша деятельность по обеспечению безопасности, социальные гарантии и возможности для развития, которые мы предоставляем сотрудникам, – все это доказывает, что мы действительно инвестируем в людей. Таков один из главных принципов работы Магнитки».

«Получить «золото» с первой попытки – это выдающийся результат, – говорится в комментарии Investors in People. – Во всех областях своей работы ММК продемонстрировал эффективность кадровой политики, высокую степень вовлеченности персонала и ощутимые положительные результаты работы с людьми».

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», комбинат активно работает с персоналом, заботясь о его безопасности, обеспечивая для работников благоприятные условия труда, социальные гарантии и возможности к саморазвитию.

Одна из главных целей, установленных в компании в соответствии со Стратегией развития Группы ММК до 2025 года, – развитие корпоративной культуры возможностей с акцентом на усиление вовлеченности сотрудников.

СПРАВКА

Стандарт качества Investors in People был разработан в 1991 году в Великобритании при участии Британской конфедерацией промышленников и Британского конгресса профсоюзов.

В 1993-м была создана компания Investors in People, которая развивает и распространяет этот стандарт, а также обеспечивает его целостность и качество.

С 1997 года стандарт Investors in People приобрел международный статус и действует более чем в 80 странах. Сертификат IIP считается престижным во всем мире и повышает привлекательность любой фирмы как для инвесторов, так и для сотрудников.

ММК
Магнитогорск
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02.12.2021 13:03

В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря

02.12.2021 12:51

«Бешеный» ноябрь: в Челябинской области смертельный вирус убил собаку, корову, лису и двух кошек

02.12.2021 12:21

В Челябинске 650 учеников эвакуировались из-за возгорания в школе

02.12.2021 12:15

В России создали защищенный смартфон для военных и спецслужб

02.12.2021 11:59

За сутки заболело ковидом 647 южноуральцев, выздоровело 1506, умерло 30

02.12.2021 11:58

Какой будет единая валюта России и Белоруссии: старый новый рубль

02.12.2021 11:56

«Омикрон» может сорвать новогодний отдых россиян

02.12.2021 11:49

Челябинская область пока отстает по уровню вакцинации от среднероссийского показателя

02.12.2021 11:13

В субботу «Снегирь» вновь начнет доставлять горнолыжников из Челябинска в Миасс

02.12.2021 11:11

В Челябинске полиция устанавливает местонахождение похищенной девушки

02.12.2021 10:42

Челябинская область получит 50 автобусов, отработавших в Москве

02.12.2021 10:22

Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном

02.12.2021 09:56

ММК в шестой раз стал лауреатом Национальной премии «Приоритет»

02.12.2021 09:48

Экс-полицейский из Магнитогорска осужден за раскрытие гостайны

02.12.2021 09:14

Исследование: бизнес выбирает банки по цифровым сервисам