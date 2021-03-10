ММК заработал на повышении энергоэффективности более 260 миллионов

Информационное
агентство

Коронавирус
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Губернатор Алексей Текслер обязал чиновников сообщать в течение суток о склонении к коррупции
Дело Извекова
Дело Извекова
Взяточник из администрации Челябинска написал явку с повинной
Снег со двора ЖЭУ вывезут, но по заявке
В челябинском городском бору всю зиму незаконно складируют снег
Дело Извекова
Дело Извекова
Заместитель Котовой не смог выйти из СИЗО
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021
«Пятерочка» приглашает челябинцев познакомиться с начивками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021
В Челябинской области за сутки умерло 10 человек с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021
ОНФ помог жителю Миасса признать ипотечный долг несуществующим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021
ЮУЖД объявляет конкурс среди школьников на лучший материал о безопасном поведении на железной дороге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021
Наталья Котова распорядилась обезопасить Челябинск от бешенства
ММК
Магнитогорск
Экономика
10.03.2021 12:21
ММК заработал на повышении энергоэффективности более 260 миллионов

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) заработал на повышении энергоэффективности свыше четверти миллиарда рублей.

Результатом данной работы, проводимой во всех подразделениях Группы компаний ПАО «ММК», стали существенные достижения в развитии системы энергоменеджмента, а суммарный планируемый экономический эффект составил 267,3 миллиона рублей в год.

В октябре прошлого года ММК успешно прошел первую наблюдательную экспертизу системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 50001:2018. Проводившие аудит специалисты международного органа по сертификации TÜV International Certification (Германия) в ходе экспертизы не выявили каких-либо несоответствий и отклонений.

Экспертами отмечено, что благодаря особому вниманию высшего руководства ПАО «ММК» к вопросам энергосбережения, а также слаженному и профессиональному коллективу, в компании полностью созданы условия для поддержания и результативного функционирования системы энергетического менеджмента.

Успешное выполнение программы аудита стало возможным благодаря серьезной подготовительной работе, в рамках которой была утверждена новая Энергетическая политика ПАО «ММК» и озвучена ее стратегическая цель - снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции комбината.

Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, предприятием реализованы новые требования стандарта, в том числе идентифицированы и интегрированы в бизнес-процессы производственных подразделений риски, касающиеся системы энергетического менеджмента.

В общей сложности в подразделениях ММК было проведено 28 внутренних аудитов системы энергетического менеджмента (в соответствии с программой, утвержденной высшим руководством комбината).

«В июле 2020-го года был опубликован первый в корпоративной практике официальный отчет об устойчивом развитии ПАО «ММК», составленный по стандартам Глобальной инициативы по отчетности (GRI Standards). В отчет вошли результаты деятельности компании, в том числе в области повышения энергоэффективности, которая входит в приоритетные задачи Магнитогорского металлургического комбината», - напоминают в пресс-службе предприятия

В ушедшем году ПАО «ММК» получило международную премию Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ISO 50001.

Премия была присуждена в рамках глобального международного форума, организованного CEM Energy Management Working Group (EMWG) Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), в котором приняли участие эксперты из 25-ти стран.

Директор по энергетике ЮНИДО Тарек Эмтайр в поздравительном письме в адрес генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева отметил, что опыт комбината может быть интересен другим компаниям.

В числе важных направлений повышения энергоэффективности производственных процессов в Группе ММК – проработка и внедрение соответствующих рационализаторских предложений.

«В общей сложности в 2020-м году посредством специального приложения «Платформа энергоменеджмента» (ПЭМ) была подана 771 энергоэффективная идея, из них реализовано 188 - с плановым годовым экономическим эффектом от внедрения в размере 98,5 миллиона рублей», - отмечают в пресс-службе ММК.

Кроме того, в прошлом году были реализованы семь малобюджетных высокоэффективных проектов (baby-capex), планируемый эффект от которых составляет в общей сложности 30,3 миллиона рублей.

В настоящее время в ПЭМ производится сопровождение идей всех категорий (энергосбережение, экономия материально-технических ресурсов, экология, охрана труда и промбезопасность и прочие).

В рамках внедрения бизнес-системы «ЭВОЛЮЦИЯ» разработан интерфейс передачи из «ПЭМ» данных по различным типам предложений при достижении определенных статусов для дальнейшей проработки и анализа информации.

В БС «ЭВОЛЮЦИЯ» передаются данные о планируемых затратах, эффекте, описание основных принципов, на которых предполагается реализация предложения.

Также в 2020-м году продолжилось выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг по проекту установки частотных преобразователей на насосы сырой воды химводоочистки Центральной электростанции ПАО «ММК» (эффект за год – 1,4 миллиона рублей), проекту автоматизированного комплекса управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов кислородно-конвертерного цеха (эффект – 22 миллиона рублей) и проекта по замене потолочного освещения паровоздуходувной электростанции (ПВЭС, эффект – 1,8 миллиона рублей).

«В минувшем году по схеме энергосервисного контракта был успешно реализован проект по очистке конденсатора на турбовоздуходувной машине ПВЭС с помощью детерминированного штамма биоорганической композиции. Подтвержденный эффект составил шесть миллионов рублей», - сообщает пресс-служба ММК.

Еще одно направление повышения энергоэффективности – реализация мероприятий, предусмотренных ежегодными программами энергосбережения, направленными на снижение расходов всех видов энергетических ресурсов.

В 2020-м году по результатам реализованных в рамках данной программы мероприятий экономия энергоресурсов (в расчете на год) по ММК и организациям Группы ПАО «ММК» составила свыше 120-ти миллионов рублей. А суммарный экономический эффект от реализации различных направлений повышения энергоэффективности в Группе ПАО «ММК» в прошлом году достиг 267,3 миллиона рублей.

ММК
Магнитогорск
Оставьте свой комментарий!
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Губернатор Алексей Текслер обязал чиновников сообщать в течение суток о склонении к коррупции
Дело Извекова
Дело Извекова
Взяточник из администрации Челябинска написал явку с повинной
Снег со двора ЖЭУ вывезут, но по заявке
В челябинском городском бору всю зиму незаконно складируют снег
Дело Извекова
Дело Извекова
Заместитель Котовой не смог выйти из СИЗО
ММК
Все больше сотрудников ММК демонстрируют готовность к труду и обороне
«Притяжение» усилило лидерские позиции ММК в сфере территориального развития
ММК стал еще больше вкладываться в благотворительность
«ММК-ЛМЗ» добился высоких производственных и финансовых результатов в 2020 году
Общество
В трех муниципалитетах Челябинской области затруднен проезд по дорогам
Общество
В шести муниципалитетах и на М-5 в Челябинской области сохраняется сложная обстановка на дорогах
Общество
В понедельник начинается масленичная неделя
Общество
В Челябинске провалился проспект Ленина
Общество
«Уральский булат»: экспедиция на перевал Дятлова стала для ее участников откровением
Происшествия
ФСБ задержала директора аэропорта Челябинска
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:33
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:33
«Пятерочка» приглашает челябинцев познакомиться с начивками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:21
ММК заработал на повышении энергоэффективности более 260 миллионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:09
Губернатор Алексей Текслер обязал чиновников сообщать в течение суток о склонении к коррупции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:06
Взяточник из администрации Челябинска написал явку с повинной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:03
Снег со двора ЖЭУ вывезут, но по заявке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 11:21
В Челябинской области за сутки умерло 10 человек с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 11:12
В челябинском городском бору всю зиму незаконно складируют снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:58
ОНФ помог жителю Миасса признать ипотечный долг несуществующим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:46
ЮУЖД объявляет конкурс среди школьников на лучший материал о безопасном поведении на железной дороге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:37
Заместитель Котовой не смог выйти из СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:31
В Челябинской области за год выявлено почти 2,7 тысячи инфицированных ВИЧ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:14
Наталья Котова распорядилась обезопасить Челябинск от бешенства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:10
Житель Октябрьского района избил охранника челябинской «Кубы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:05
Начальник отдела полиции по Каслинскому району стал фигурантом уголовного дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:43
В Челябинской области православное сообщество и историки подпишут соглашение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:36
В трех муниципалитетах Челябинской области затруднен проезд по дорогам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:18
В среду - Тещины блины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:14
Как оплатить отопление без комиссии с помощью сервисов Сбербанка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 22:07
Веб-студия «Web-crazy» сделает сайты для НКО совершенно бесплатно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:22
Анонсы событий и мероприятий на 10 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:18
За девочкой из Нязепетровска, у которой во время лечения в Сочи умерла мама, выехали родные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:04
Южноуралец убил жителя Воронежской области за громкую музыку в машине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:26
В Челябинской области дорожают продукты питания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:20
Депутаты пообещали помогать исполнителям контракта на отлов и содержание челябинских бездомышей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:19
В Челябинской области благоустроят 120 парков и 114 дворов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:14
В Челябинской области полицейские «зачистили» города от очередных наркоманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:07
Экс-чиновницу челябинского минздрава отпустили из-под домашнего ареста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:56
Наступившая рабочая неделя будет укороченной, следующая сокращенная – в мае
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:15
В среду в Челябинской области снег и ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:05
В шести муниципалитетах и на М-5 в Челябинской области сохраняется сложная обстановка на дорогах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:00
Прокуратура потребовала отменить решение об увеличении зарплаты мэру Миасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:38
В Красном поле освятили купол и крест первого в истории поселка храма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:36
В Челябинске парень с девушкой выпрыгнули с пятого этажа жилого дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:26
Кубок губернатора по кикбоксингу остался в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:24
В Магнитогорске выбрали четыре особые территории
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:15
Изменим регион к лучшему: южноуральцы приглашаются к голосованию за проекты своих земляков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:01
Спасатели откопали из-под снега 40-тонную фуру
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:00
Сергей Антипов поздравил жительниц Курчатовского района с 8 Марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 13:38
Челябинские врачи удалили опухоль беременной пациентке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 13:25
В Миасс начали прибывать участники этапа Кубка мира по фристайлу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:55
ФАС будет оспаривать решение Арбитражного суда, который оправдал экс-губернатора Дубровского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:50
Пенсионерка из Магнитогорска отдала мошенникам три миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:44
Все больше сотрудников ММК демонстрируют готовность к труду и обороне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:42
Агентство «Урал-пресс-информ» дарит билеты на оперу «Риголетто»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:04
Камерный театр проводит секретную читку только для сумасшедших
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:58
В таинственное Средневековье попадут южноуральцы на шоу «MIRROR OF ENIGMA»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:47
Челябинский кукольный театр переезжает
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:42
В Челябинске выступит одаренный французский пианист Люка Дебарг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:37
На трассе под Верхним Уфалеем погибла автоледи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:36
В Чурилово грузовой поезд сбил пьяного мужчину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:34
В Челябинской области продолжает снижаться число выявляемых случаев ковида за сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:08
Сотрудники Роспотребнадзора Челябинской области награждены за вклад в борьбу с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:56
В Миассе сошли с путей два вагона Учалинского ГОКа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:25
Непогода продолжает хозяйничать в южных районах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:05
Виталий Паутов поздравил с 8 Марта коллективы детских садов, школ и ДК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:59
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:47
В Челябинской области потребительские цены за февраль выросли на 5,7%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:39
Настала пора посылать «позыватков»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 00:41
В Челябинске сняли видеоролик в поддержку подвергавшихся психологическому насилию женщин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 23:58
В женской колонии Челябинска появилась новая Мисс Весна
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 19:37
Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено еще на сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 19:16
Во вторник в Челябинской области снег и метели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 18:56
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 5,2 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 22:27
Восьмого марта в Челябинской области снег, метели, порывистый ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 22:03
Южный Урал встретит первый весенний праздник с морозом, метелями и порывистым ветром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 21:44
В Челябинске на Студенческом карьере произошел массовый замор рыбы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 19:56
В Нязепетровске снят режим ЧС, введенный из-за порыва на теплотрассе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 13:41
Огонь унес жизни двоих челябинцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 13:24
Два человека погибли в Башкортостане в ДТП с участием КамАЗов и автобуса, ехавшего из Златоуста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 11:47
В понедельник начинается масленичная неделя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 11:44
В Челябинской области за сутки выявлено 153 новых случая ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 11:35
Водоснабжение домов Ленинского района Челябинска восстановится седьмого марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 10:47
Андрей Барышев поздравил женщин с 8 Марта и вручил Благодарности Госдумы самым активным общественницам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 20:24
Южноуральцев предупреждают о слабой магнитной буре
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 19:51
В воскресенье в южных и восточных районах Челябинской области ожидаются снегопады и усиление ветра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 17:36
Икону святого великомученика Георгия, побывавшую на перевале Дятлова, вручили командующему ЦВО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 17:06
Ленинский район Челябинска остался без воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 17:01
В Челябинске мужчину приковали наручниками возле дверей ЗАГСа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 16:19
В Магнитогорске школьница погибла, выпав с балкона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 16:16
Под Кусой грузовик столкнулся с маневровым составом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 16:11
В Троицке у мусорных баков нашли завернутое в ковер тело мужчины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 16:09
Депутат ЗСО Челябинской области два месяца проведет в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 11:30
За время пандемии с ковидом справились почти 46 тысяч южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 11:06
В Челябинске не прекращается работа по уборке снега и наледи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 21:43
В Магнитогорске стрельба по подросткам в трамвае вылилась в уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 21:01
В Кизиле в условиях метели в ДТП погиб мужчина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 20:54
Метель и снегопад добрались еще до одного муниципалитета Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 18:48
Южноуральцам настоятельно рекомендуют не ездить по дорогам в трех районах области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 17:45
Южноуральцев просят не ехать на юг без крайней необходимости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 17:26
Более пяти тысяч южноуральцев записались на прививку от ковида через Госуслуги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 17:03
Челябинская область лидирует по экспорту сельхозпродукции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:51
Анонсы событий и мероприятий на 6-8 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:13
В выходные в Челябинской области сырая и ветреная погода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:06
Специалисты ГРЦ Макеева награждены высокими ведомственными наградами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:05
Несовершеннолетних детей погибшего отца-одиночки в Златоусте усыновит старшая сестра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 15:36
В Челябинске членов ОПГ приговорили к 73 годам за сбыт наркотиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 15:28
У православных Вселенская родительская суббота
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 15:27
На 8 Марта виновницы торжества получат в подарок умные часы, а не смартфоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:53
В Челябинской области прокуратура лишила полномочий двоих депутатов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:48
Браконьеры закинули в Увильды запрещенные законом сети и были задержаны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:33
В Челябинске пассажиров провожал в путь полицейский «цветочный» патруль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:24
Девятая весна «CHELоBEKA ТЕАТРА» растопила сердца критиков и зрителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:22
В прокуратуру поступило уголовное дело о мошенничествах при реконструкции аэропорта Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:15
В Челябинске для милых дам серьезных профессий споет «Хор Турецкого»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 13:55
8 марта Wink покажет лучшие фильмы и сериалы для женщин бесплатно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 13:45
Дорожники не могут очистить Челябинск из-за брошенных вдоль дорог автомобилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 13:41
В Троицке грузовик задавил женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:59
«Железная леди» цинкового завода рассказала о работе на производстве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:34
«Мы постоянно на работе»: полицейские поздравили дам с 8 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:29
СК начал проверку по факту гибели отца-одиночки из-за взрыва на заводе в Златоусте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:07
Дело пьяного водителя BMW, насмерть сбившего челябинца, ушло в суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:01
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 53 тысячи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 11:31
Текслер распорядился помочь семье погибшего отца-одиночки, воспитывавшего шестерых детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 11:29
Южноуральцам «65+» предписано оставаться на самоизоляции еще на две недели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 11:00
В Златоусте в цехе при взрыве газового оборудования погиб многодетный отец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:54
В Челябинской области продолжают помогать семьям с детьми с инвалидностью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:27
Южноуральских заключенных начали прививать от коронавируса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:16
ММК представил импортозамещающую систему «АТАЧ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:05
Рейтинг самых влиятельных женщин Челябинской области снова возглавила Ирина Гехт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 09:31
Власти Челябинской области усилят поддержку оперного театра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 19:37
Прокуратура: директор аэропорта Челябинска заставил подчиненного инсценировать ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 18:17
Директора аэропорта Челябинска отправили под домашний арест
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 17:47
В Нязепетровске больше недели без тепла остаются жители 17 домов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 17:27
Эксгибиционист из Миасса дал признательные показания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 17:07
Общество слепых попросило дорожников Челябинска облегчить им жизнь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:54
В пятницу в Челябинской области снег и порывистый ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:47
МВД России: уголовное дело в отношении застройщика Сребрянского и его родственника составило порядка 300 томов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:45
В Увельском районе пьяная женщина отказалась выходить из горящего дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:44
Челябинцев зовут на службу по контракту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:41
Анонсы событий и мероприятий на пятое марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:36
Суд оставил без изменения приговор руководителю цирковой студии Южноуральска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:34
Прощание с профессором ЧелГУ Александром Дудоровым пройдёт шестого марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:05
ВТБ нарастил выдачи кредитов наличными в Челябинской области на две трети
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 15:59
Безруков: Информация об аварии на ТЭЦ-2 передана в Росприроднадзор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 15:58
В Челябинске под суд пойдет родственник скандального застройщика Сребрянского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 15:24
Штормовое предупреждение для южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 14:56
Разлившиеся под Челябинском фекалии попали на берег озера Курлады
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 14:37
Трое педагогов из Магнитогорска получили по полмиллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 14:25
В Челябинске задержан не брезгливый серийный вор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 14:24
В отношении депутата ЗСО возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 13:59
В Горнозаводской зоне Челябинской области установились неблагоприятные погодные условия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 13:41
Жители Челябинска могут бесплатно защитить своих питомцев от бешенства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 13:39
Магнитогорец, вышвырнувший собаку из окна высотки, пойдёт под суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 13:09
В Челябинске задержан депутат ЗСО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 12:06
В Челябинской области за время пандемии умерло более двух тысяч пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 12:04
В Челябинске провалился проспект Ленина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 11:44
В Златоусте брат и сестра, являющиеся сиротами, выиграли суд по делу о получении жилья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 11:24
В Челябинске в Народной фотостудии к 8 марта открывается «Галерея изысканностей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 11:20
В Челябинске кондуктор снова выгнала из трамвая школьника, у которого не хватило денег на проезд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:58
«Притяжение» усилило лидерские позиции ММК в сфере территориального развития
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:37
Южноуральцы могут приобрести открытку с видами Таганая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:25
В Челябинске из-за снегосвалки легковушка протаранила пассажирский автобус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:18
В шести муниципалитетах Челябинской области сохраняется режим ЧС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:00
Ушёл из жизни астрофизик, профессор ЧелГУ Александр Дудоров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 09:41
В Челябинской области привито от ковида более 85 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 09:37
В суд ушло дело южноуральцев, которые оборудовали нарколабораторию в бане
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 09:21
Руководство полиции по Каслинскому району отстранено от работы по подозрению в коррупции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 09:00
Россельхозбанк увеличивает доходность по вкладам в Челябинской и Курганской областях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 20:27
Со 2 марта ежемесячная выплата из маткапитала снова продлевается по заявлению
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 20:19
В ДТП со скорой под Магнитогорском один пациент погиб и четверо человек пострадали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 17:44
В Челябинске установят знаки, предупреждающие о принудительной эвакуации транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 17:09
«Уральский булат»: экспедиция на перевал Дятлова стала для ее участников откровением
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 17:09
Приобщиться к прекрасному: выпил – и в органный зал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 17:07
В Челябинске из-за снежных холмов водители не видят пешеходов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 16:55
В Челябинской области будут продвигать лучшие товары
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 16:55
В Челябинской области аграрии имеют возможность улучшить жилищные условия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 16:42
Треть миллиона потерял житель Троицка, решив заработать игрой на брокерском рынке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 16:09
В четверг в Челябинской области местами пройдет небольшой снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:50
Анонсы событий и мероприятий на четвертое марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:49
Челябинец, сжегший мать, два года получал ее пенсию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:34
Солист челябинской оперы получил грант губернатора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:22
Дирижер Игорь Ежов: У слушателей к концу выступления даже лица другими становятся
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:11
В Магнитогорске разыграли хоккейный Кубок с доброй историей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:02
В Челябинске задержали грабителя «по горячим следам»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 14:35
Брат Норда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 14:31
ВТБ в Челябинской области с начала года увеличил продажи автокредитов более чем на 40%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 14:31
Текслер оценил возможности и перспективы «Малой Сосновки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 14:11
В частном доме в Агаповском районе взорвались газовые баллоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:58
ФСБ задержала директора аэропорта Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:31
Плата за доверчивость: мошенники изобретают всё новые уловки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:10
Туристка из Нижневартовска получила травму на Таганае
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:08
На дороги выведена вся техника, чтобы выполнить поручение Котовой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:07
В Златоусте покончил с собой директор школы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 12:49
Гендиректор челябинского завода пойдёт под суд за мошенничество