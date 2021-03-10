ММК заработал на повышении энергоэффективности более 260 миллионов

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) заработал на повышении энергоэффективности свыше четверти миллиарда рублей.
Результатом данной работы, проводимой во всех подразделениях Группы компаний ПАО «ММК», стали существенные достижения в развитии системы энергоменеджмента, а суммарный планируемый экономический эффект составил 267,3 миллиона рублей в год.
В октябре прошлого года ММК успешно прошел первую наблюдательную экспертизу системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 50001:2018. Проводившие аудит специалисты международного органа по сертификации TÜV International Certification (Германия) в ходе экспертизы не выявили каких-либо несоответствий и отклонений.
Экспертами отмечено, что благодаря особому вниманию высшего руководства ПАО «ММК» к вопросам энергосбережения, а также слаженному и профессиональному коллективу, в компании полностью созданы условия для поддержания и результативного функционирования системы энергетического менеджмента.
Успешное выполнение программы аудита стало возможным благодаря серьезной подготовительной работе, в рамках которой была утверждена новая Энергетическая политика ПАО «ММК» и озвучена ее стратегическая цель - снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции комбината.
Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, предприятием реализованы новые требования стандарта, в том числе идентифицированы и интегрированы в бизнес-процессы производственных подразделений риски, касающиеся системы энергетического менеджмента.
В общей сложности в подразделениях ММК было проведено 28 внутренних аудитов системы энергетического менеджмента (в соответствии с программой, утвержденной высшим руководством комбината).
«В июле 2020-го года был опубликован первый в корпоративной практике официальный отчет об устойчивом развитии ПАО «ММК», составленный по стандартам Глобальной инициативы по отчетности (GRI Standards). В отчет вошли результаты деятельности компании, в том числе в области повышения энергоэффективности, которая входит в приоритетные задачи Магнитогорского металлургического комбината», - напоминают в пресс-службе предприятия
В ушедшем году ПАО «ММК» получило международную премию Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ISO 50001.
Премия была присуждена в рамках глобального международного форума, организованного CEM Energy Management Working Group (EMWG) Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), в котором приняли участие эксперты из 25-ти стран.
Директор по энергетике ЮНИДО Тарек Эмтайр в поздравительном письме в адрес генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева отметил, что опыт комбината может быть интересен другим компаниям.
В числе важных направлений повышения энергоэффективности производственных процессов в Группе ММК – проработка и внедрение соответствующих рационализаторских предложений.
«В общей сложности в 2020-м году посредством специального приложения «Платформа энергоменеджмента» (ПЭМ) была подана 771 энергоэффективная идея, из них реализовано 188 - с плановым годовым экономическим эффектом от внедрения в размере 98,5 миллиона рублей», - отмечают в пресс-службе ММК.
Кроме того, в прошлом году были реализованы семь малобюджетных высокоэффективных проектов (baby-capex), планируемый эффект от которых составляет в общей сложности 30,3 миллиона рублей.
В настоящее время в ПЭМ производится сопровождение идей всех категорий (энергосбережение, экономия материально-технических ресурсов, экология, охрана труда и промбезопасность и прочие).
В рамках внедрения бизнес-системы «ЭВОЛЮЦИЯ» разработан интерфейс передачи из «ПЭМ» данных по различным типам предложений при достижении определенных статусов для дальнейшей проработки и анализа информации.
В БС «ЭВОЛЮЦИЯ» передаются данные о планируемых затратах, эффекте, описание основных принципов, на которых предполагается реализация предложения.
Также в 2020-м году продолжилось выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг по проекту установки частотных преобразователей на насосы сырой воды химводоочистки Центральной электростанции ПАО «ММК» (эффект за год – 1,4 миллиона рублей), проекту автоматизированного комплекса управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов кислородно-конвертерного цеха (эффект – 22 миллиона рублей) и проекта по замене потолочного освещения паровоздуходувной электростанции (ПВЭС, эффект – 1,8 миллиона рублей).
«В минувшем году по схеме энергосервисного контракта был успешно реализован проект по очистке конденсатора на турбовоздуходувной машине ПВЭС с помощью детерминированного штамма биоорганической композиции. Подтвержденный эффект составил шесть миллионов рублей», - сообщает пресс-служба ММК.
Еще одно направление повышения энергоэффективности – реализация мероприятий, предусмотренных ежегодными программами энергосбережения, направленными на снижение расходов всех видов энергетических ресурсов.
В 2020-м году по результатам реализованных в рамках данной программы мероприятий экономия энергоресурсов (в расчете на год) по ММК и организациям Группы ПАО «ММК» составила свыше 120-ти миллионов рублей. А суммарный экономический эффект от реализации различных направлений повышения энергоэффективности в Группе ПАО «ММК» в прошлом году достиг 267,3 миллиона рублей.