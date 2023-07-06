Мягкие кровельные конструкции и их ремонт

Прорыв в науке и производстве позволил инженерам изобрести новые материалы, с помощью которых можно создавать разные конструкции. Отличаются они великолепными эксплуатационными характеристиками, удобством использования и долговечностью.

Нельзя забывать и об устойчивости инновационных материалов к воздействию агрессивных факторов. На них не действует мороз, резкое повышение температуры, жара или влага. Особенно это касается легких кровельных материалов, создаваемых с использованием рубероидной, мембранной или битумной основы. Соответственно, ремонт мягкой кровли выполняется очень быстро и без всяких осложнений.

Преимущества

Особенность подобных кровельных материалов заключается в их гибкости и эластичности. Благодаря этому с помощью битумной черепицы, мембранных или рубероидных листов можно покрывать конструкции сложных форм. Доступны эти изделия в богатой цветовой гамме, поэтому подобрать их заказчики могут в соответствии с предпочитаемым экстерьерным оформлением помещения.

Например, выбрать цвет можно в соответствии с цветовым оформлением фасада. Эксплуатационный срок подобных покрытий варьируется в диапазоне 12-15 лет. Но после этого обязательно придется выполнять ремонтные работы.

Где заказать ремонт

Компания «Арис» предлагает профессиональные услуги по ремонту мягких кровельных крыш. Это лицензированный подрядчик, обладающий необходимым оборудованием. Благодаря профессионализму сотрудников компании любые ремонтные работы выполняются качественно и оперативно. Услуги ремонтников понадобятся, если происходит повреждение мягких кровельных конструкций по следующим причинам:

истечение эксплуатационного срока;

преждевременный износ кровельного материала;

механическое воздействие;

химическое воздействие;

нарушение герметичности швов.

В случае отказа от ремонтных услуг в подобных ситуациях начнется просачивание атмосферных осадков внутрь здания, что приведет к постепенному разрушению. Пострадает не только внутренняя отделка, но и дорогостоящие материалы.

Целью ремонтников при обнаружении повреждений является качественная расчистка участка. Процедура продолжается вплоть до достижения пароизоляционной мембраны. Затем сверху наносится латка, полностью закрывающая щель. Если кровля из битумной мастики, требуется иной подход – в таких случаях придется залить новый слой.

Капитальный ремонт

Если гибкая кровля отслужила свой срок, придется выполнять капитальный ремонт. Он предусматривает полный демонтаж старого покрытия и качественную очистку поверхности. Специалисты «Арис» восстанавливают уклоны путем заливания стяжки из песчано-цементного раствора. Следующим этапом является монтаж тепло/шумоизоляции и расстилается пароизоляционная пленка. Поверх такого слоя гибкий материал наносится повторно. На финальной стадии ремонтных работ обустраиваются водостоки.

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