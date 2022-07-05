На 10 миллиардов рублей Сбербанк профинансирует новые проекты челябинского девелопера «Флай Плэннинг»

Финансирование объемом 10 миллиардов рублей Сбербанк предоставит АО АПРИ «Флай Плэннинг» для реализации новых строительных проектов в Челябинской и Свердловской областях. Соглашение об этом подписали председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и председатель совета директоров АО АПРИ «Флай Плэннинг» Алексей Овакимян на выставке «Иннопром».

«Флай Плэннинг» при участии Сбербанка построит 194 тысячи квадратных метров жилья. На берегу Шершневского водохранилища в Челябинской области девелопер приступит ко второму этапу ЖК «Привилегия» — клубного поселка комфорт класса. Также компания продолжит строительство ЖК «Парковый Премиум» в экологически чистом районе Челябинска.

На реализации первой очереди ЖК «45-й квартал» — комплексного проекта малоэтажного строительства девелопер сосредоточится в Свердловской области.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Сбербанк выступает не только как финансовый партнер, но и как поставщик передовых цифровых решений. В жилых комплексах будет установлена система контроля доступа с распознаванием лиц, разработанная Сбером. Это повысит комфорт и безопасность жилья и станет дополнительным стимулом для покупателей недвижимости».

Алексей Овакимян, председатель совета директоров АО АПРИ «Флай Плэннинг»:

«Все три строительных проекта подразумевают комплексное развитие территории — предусмотрены школы, детские сады, торговые и развлекательные объекты. Таким образом, благодаря сотрудничеству со Сбербанком будет построено качественное жилье с полноценной инфраструктурой».

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