05.07.2022
В центре Челябинска открыли семейный лофт
05.07.2022
Воды челябинских Шершней примут соревнования по сап-серфингу
05.07.2022
Южноуральские «барсы» будут рекультивировать земли Ямала
05.07.2022
В Магнитогорске упорядочивается установка памятных знаков
05.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое июля
05.07.2022
Жительница Снежинска лишилась денег, бронируя номер в отеле Сочи
На 10 миллиардов рублей Сбербанк профинансирует новые проекты челябинского девелопера «Флай Плэннинг»
05.07.2022
В Челябинской области Сбербанк профинансирует новые проекты ГК «Трест Магнитострой»
10.06.2022
Сбербанк выдал первую IT-ипотеку в Челябинской области
01.04.2022
Сбербанк выдаст ипотеку на ранее одобренных условиях 10 тысячам заёмщиков социальных категорий
31.03.2022
Смартфон в качестве терминала: все больше челябинских предпринимателей подключают новый сервис Сбербанка
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022