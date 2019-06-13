На 32-м месте оказалась Челябинская область в российском рейтинге безопасности ведения бизнеса

В рассчитанном уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей для 85-ти регионов страны рейтинге безопасности ведения бизнеса Челябинская область заняла лишь 32-е место.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова, индекс административного давления на бизнес основан на данных региональных бизнес-омбудсменов, территориальных органов федеральных органов власти, минэкономразвития РФ, Росстата и данных судебной статистики. В рейтинг были включены такие показатели, как снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности, эффективность внедрения риск-ориентированного подхода, обход проверок, доля штрафов, назначенных без проведения проверок в рамках административных расследований, рейдов, контрольных закупок, фискальная ориентированность контрольно-надзорной деятельности (объем наложенных штрафов).

На долю федеральных органов власти, включенных в индекс (Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, МЧС, жилищные инспекции) приходится более 90% контрольных и надзорных мероприятий на территории России. С 2017 по 2019 год в Челябинской области количество плановых проверок бизнеса снизилось на 4%, однако число внеплановых мероприятий возросло на 3,3% - до девяти тысяч 662. При этом количество дел об административных правонарушениях в отношении бизнеса выросло на 17,% - до семи тысяч 679. Такие проверочные мероприятия уже не контролируются органами прокуратуры и проводятся ведомствами по своему усмотрению. Количество постановлений о назначении дминистративного наказания в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 25%. Общий объем административных штрафов вырос на 69% -до 339 миллионов рублей. Количество предупреждений, сделанных бизнесу после проведения контроля и надзора (вместо штрафных санкций) выросло на 60% - с тысячи 674 до двух тысяч 678.

Лидируют в рейтинге Удмуртия, Марий Эл и Хакасия. Также в «десятку» входят Москва и Московская область, замыкает её ХМАО.

- Среднестатистический инвестор, российский или зарубежный при выборе места для создания бизнеса, будет ориентироваться на первую десятку рейтинга. Потому задача бизнесомбудсмена и прокуратуры – снизить административное давление на бизнес, довести его да разумных пределов. В идеале условия для ведения бизнеса должны быть одинаковы в каждом регионе России, - подчеркнул Александр Гончаров.