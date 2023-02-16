На базе челябинского завода "Полет" откроют технопарк для производства беспилотников

В Челябинской области к 2025 году откроется технопарк для производства беспилотников и продукции для гражданской, экспериментальной и военной авиации. Базой для нового проекта станет челябинский радиозавод «Полет».

Руководство предприятия представило губернатору Челябинской области Алексею Текслеру проект технопарка 15 февраля, как сообщили в пресс-службе правительства региона. Производство планируется развернуть в индустриальном парке "Малая Сосновка".

Как рассказал генеральный директор Челябинского радиозавода «Полет» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) Александр Нестеров, предстоит развивать как научно-производственную деятельность, так и производство высокотехнологичных изделий.