На КМЭЗе установили умные машины для сдирки катодов

На АО «КМЭЗ» (г. Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») завершён механический монтаж новой роботизированной катодосдирочной машины японского производителя MESCO. Оборудование отличается от аналогов высокой скоростью и усовершенствованной автоматизацией.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, линия катодосдирки строящегося цеха электролиза меди оснащена девятью современными роботами. Её запуск позволит обрабатывать в два раза больше матриц, чем ранее. Машина будет взвешивать каждый катод, анализировать качество катодных листов, проверять специальным сканером матрицы и подбивать их боковые обрамления.

Устройство оснащено функцией автоматического пробоотбора катодной меди и тремя прессами для придания катодам нужной формы. В новом оборудовании роботизирован даже процесс распечатывания и наклейки этикеток на каждый пакет с продукцией. В целом многофункциональное оборудование призвано выполнять целый комплекс задач, подчиняясь при этом одному оператору.

Для усовершенствования автоматизации каждой матрице присвоят собственный QR-код. Специальные сканеры, установленные на машине, будут считывать эти коды и контролировать качество работы каждой матрицы.

В рамках технического перевооружения производства катодов на заводе также установлены ещё два вида японского оборудования: машина промывки анодных остатков и машина подготовки анодов. Начало пуско-наладочных работ запланировано на весну 2022 года. Ввод в эксплуатацию первой очереди строящегося цеха на КМЭЗе должен состояться в этом же году.

ДЛЯ СПРАВКИ

АО «КМЭЗ» – одно из старейших металлургических предприятий Урала. Завод в 1757 году основал промышленник Никита Демидов, а в 2004 году предприятие вошло в состав Группы РМК. С этого момента на заводе прошло полное техническое перевооружение, которое позволило не только увеличить мощности по выпуску катодной меди и медной катанки и повысить экологическую безопасность, но и освоить производство инновационной продукции.

Сегодня основные виды деятельности КМЭЗа – это электролитическое рафинирование меди с получением медных катодов марки М00k и медной катанки класса А, а также драгоценных металлов. Производительность КМЭЗа составляет порядка 140 тысяч тонн медных катодов и 140 тысяч тонн медной катанки в год. В 2021 году КМЭЗ ввёл в строй единственное в России производство медной электролитической фольги толщиной от 9 до 105 микрон. Мощность цеха 1,2 тысячи тонн продукции в год. На предприятии продолжается обновление мощностей, направленное на повышение качества и увеличение выпуска медных катодов до 230 тысяч тонн в год.