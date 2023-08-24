На медийном хакатоне в ЧелГУ сразились студенты трех городов

В Челябинске в рамках Межрегионального форума корпоративных медиа «Серебряные нити – Прикамье и Урал» 22 и 23 августа состоялся медийный хакатон. В соревновании приняли участие команды Челябинского государственного университета, Уральского федерального университета, Международного института дизайна и сервиса и Магнитогорского государственного технического университета.

Команды из Екатеринбурга и Магнитогорска решали кейс Клуба молодых промышленников.

«Наша организация объединяет руководителей предприятий возрастом до 40 лет. Субъектам малого и среднего предпринимательства бывает сложно конкурировать с крупным бизнесом по масштабу продвижения и мероприятиям, которые проводятся для привлечения кадров. Но для экономики России важно, чтобы такие предприятия развивались. Дефицит кадров сегодня главная проблема российской промышленности», – рассказала руководитель PR-направления Клуба молодых промышленников Алена Вериго.

Среди членов Клуба молодых промышленников – предприятие по производству прицепной техники «Ютерборг», образованного в 2020 году и расположенного в городе Копейске. Участникам хакатона было предложено разработать PR-стратегию, которая позволит заводу за короткий срок стать известным и привлекательным для трудоустройства в Челябинске, Копейске и ближайших населенных пунктах.

По результатам экспертной оценки Уральский федеральный университет получил диплом победителя в номинации «Лучший дизайн-проект», а Магнитогорский государственный технический университет забрал награду за «Лучшую коммуникативную стратегию». За три часа студенты разработали для завода кампанию, направленную на молодежную целевую аудиторию, с посылом: «Мы молоды, как и вы! Станьте частью нашего коллектива», предложили новый логотип, а также другие идеи. Церемонию награждения провели исполнительный директор отделения Клуба молодых промышленников по Челябинской области Павел Сучков, руководитель PR-направления Алена Вериго, владелец ООО ПКФ «Ютерборг» Евгений Шарманов и ведущий маркетолог Наталья Чабан.

«Обе команды показали высокий уровень подготовки, ребята на самом деле творческие и талантливые, – отметила ведущий маркетолог ООО ПКФ «Ютерборг» Наталья Чабан. – За короткий промежуток времени им удалось предложить актуальные решения, которые синхронизированы с потребностями бизнеса. Особого внимания заслуживают дизайнерские разработки: свежо, молодежно, интересно! Мы получили отличные идеи, над внедрением которых начнем работать в ближайшее время. Отличный обмен опытом! Такие мероприятия позволяют студентам учиться работать в проектах и развиваться, а представителям бизнеса – взглянуть на проблемы свежим взглядом и почерпнуть что-то новое».

Две челябинские команды работали над решением кейса информационного агентства «Урал-пресс-информ». Первое в Челябинской области информагентство было создано в 1997 году и до сих пор является стабильным поставщиком актуальной информации. Заместитель директора по рекламе и продвижению Евгения Машенцева и внештатный корреспондент Мария Белова поставили перед студентами задачу разработать стратегию повышения вовлеченности аудитории «Урал-пресс-информа» в социальной сети «Одноклассники».

По итогам работы на хакатоне студенты Челябинского государственного университета получили диплом за «Лучшую коммуникативную стратегию». Медиацентр Международного института Дизайна и Сервиса награжден за «Лучшее контент-решение».

«Обе студенческие команды предложили перспективные идеи, которые мы готовы реализовать, – комментируетитоги конкурса заместитель директора по рекламе и продвижению информационного агентства «Урал-пресс-информ» Евгения Машенцева. – Будем рады принять ребят в свою команду, уже пригласили их на стажировку в информагентство».

«В современных вузах воспитывают конвергентных журналистов. Они занимаются не только написанием текстов, но и учатся использовать правильный визуальный и аудиальный контент. На нашем хакатоне им было предложено создать целую стратегию медиапродвижения серьезных компаний и презентовать ее. Как раз здесь молодым людям и пригодились все те знания, полученные в университетах. И главное, что ребята получили отличный опыт: это была не просто игра, а возможность поработать с реальным заказчиком», – отметила начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Куренкова.

Медийный хакатон вошел в программу форума корпоративных медиа «Серебряные нити – Прикамье и Урал» – проекта Академии коммуникации и информации, авторов национального конкурса «Серебряные нити». Он позволил начинающим медиаспециалистам поучаствовать в дискуссионных площадках наравне с опытными экспертами и применить свои навыки в решении кейсов.

«Корпоративные медиа – сфера, требующая особых компетенций. Здесь мы должны мыслить стратегически и ставить такие долгосрочные задачи, которые могли бы успешно продвигать субъект пиара. То, что мы делали со студентами в рамках хакатона, – важное мероприятие. Им нужно сделать проект по продвижению или исправлению коммуникационной ситуации. Как раз этому в том числе я обучаю своих студентов с первого курса на проектных семинарах. Сначала мы решаем локальные задачи, например, продвинуть подругу, которая делает ногти, а дальше усложняем: снимаем коммерческую рекламу, корпоративные видео», – поделился своим мнением профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций ЧелГУ Константин Киуру.

Три вуза-участника (ЧелГУ, МГТУ и МИДИС) являются резидентами строящегося межуниверситетского кампуса мирового уровня, реализуемого по программе Минобрнауки России совместно с регионом и бизнесом по поручению Президента РФ в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Нечастые гости Челябинска – студенты УрФУ – тоже рассказали о впечатлениях: «Я считаю, главный наш секрет – в том, что мы слаженная команда и были знакомы еще до участия в хакатоне, – говорит Анастасия Руковичникова. – Также важно, что мы все специалисты в разных сферах и сразу договорились, кто за что отвечает: я во время решения этого кейса выполняла роль дизайнера, а ребята взяли на себя задачи SMM-специалиста, фотографа, продумывали способы продвижения через внешние каналы. Понравилось, что на задачу у нас было всего три часа, а не какое-то длительное время. Было интересно посмотреть на решения других команд, узнать их опыт, чтобы коллаборировать и применить все в своей работе».

Все участники форму получили сертификаты и призы от спонсоров и экспертов хакатона.