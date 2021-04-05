Очень много денег

Новый контракт на строительство набережной Миасса за филармонией заключат на этой неделе

Строительство участка набережной реки Миасс в Челябинске за филармонией, с которым в прошлом годом не справилась компания «Урал-Сервис-Групп», начнется в середине апреля.

Об этом сегодня, пятого апреля, на аппаратном совещании в городской мэрии заявил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«Контракт на выполнение работ будет заключен на этой неделе. Все необходимые процедуры, в том числе проверочные, мы прошли. Подрядчик определен (это ООО «Строймеханизация» - прим.), он приступит к работе в середине апреля», - сказал Куляшов.

По его словам, в настоящее время уже идет процедура передачи строительной площадки компанией «Урал-Сервис-Групп» новому подрядчику.

«Ряд подготовительных работ на участке уже начат», - сообщил чиновник.