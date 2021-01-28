Наталья Котова: «Урал-Сервис-Групп» вряд ли официально признают недобросовестным подрядчиком

Вероятность того, что компанию «Урал-Сервис-Групп», которая «запорола» создание пешеходной набережной реки Миасс в Челябинске в 2020-м году, включат в реестр недобросовестных подрядчиков, низка.

Об этом сегодня, 28-го января, на пресс-конференции, посвященной итогам работы городских властей в 2020-м году, журналистам сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

«По вопросу включения в реестр недобросовестных подрядчиков скажу так. Мы по нескольким подрядчикам, в том числе и по ООО «Урал-Сервис-Групп», обращались с просьбой включить их в реестр, однако с учетом пандемии по всем нам отказали, в том числе и по тем, которые исполняли дорожные контракты. Вероятность того, что «Урал-Сервис-Групп» будет в этом реестре – минимальна», - отметила Наталья Котова.

Более того, градоначальница не исключает вероятности, что данная компания захочет поучаствовать и в новом конкурсе на создание пешеходной набережной Миасса.

«В 2020-м году контракт ООО «Урал-Сервис-Групп» не был исполнен, решение о расторжении договора с данной компанией было принято в конце года, выставлены штрафные санкции. За период времени с начала нового года нами проведена инвентаризация выполненных и невыполненных работ. Идет формирование конкурсной документации, которая будет опубликована. В новом конкурсе смогут принять участие все желающие – по закону, здесь нет ограничений. Главное, чтобы участники соответствовали условиям конкурса. Допускаю мысль, что и компания «Урал-Сервис-Групп» захочет принять в нем участие», - сказала Наталья Котова.

Мэр Челябинска пригласила к участию в конкурсе всех желающих. Главное, подчеркнула она, чтобы кандидаты рассчитали свои силы и сумели сдать объект в срок, установленный контрактом.

Что касается «Урал-Сервис-Групп», то, по ее словам, все уведомления о привлечении к ответственности были направлены (сумма штрафа, которую предстоит заплатить нерадивому подрядчику, составляет на сегодня 2,2 миллиона рублей).

По словам Натальи Котовой, набережная Миасса подорожала на 165 миллионов рублей – в проект были внесены изменения (эти средства будут выделены дополнительно).