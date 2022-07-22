О новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 23 июля, в 20.00 и в воскресенье, 24 июля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, почему необходимо отменить акциз на жидкую сталь.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: как прошло празднования Дня металлурга на Челябинском цинковом заводе; в чем суть программы Правительства РФ возмещения комиссий малому и среднему бизнесу за СБП до конца 2022 года.; в связи с чем награжден высокой церковной наградой челябинский предприниматель Александр Кретов; о чем говорили на исторической конференции «Неизвестное прошлое» в Челябинске.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на её страницах в YouTube и ВКонтакте.