Первые 10 новых трамваев поступят в Челябинск к сентябрю, остальные – в декабре

Первые десять новых трамваев в Челябинск должны будут поступить к сентябрю, оставшиеся 20 вагонов – до конца 2021 года.

Напомним, сегодня, 13 апреля, были подведены итоги электронного аукциона на поставку 30 трамваев в Челябинск, который объявляло Областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» (ОГКУ миндортранса региона). Победителем было признано ООО «Торговый дом "Синара-Транспортные Машины» («СТМ»).

«Победителем конкурса любая компания может считаться только после официального заключения договора, - уточнили в управлении по связям с общественностью Холдинга «Синара – Транспортные Машины». - В соответствии с требованиями законодательства, это должно случиться не ранее конца апреля».

ООО «Торговый дом “СТМ”» предстоит поставить для Челябинска 30 трамваев - около 20% ежедневного выпускаемого парка на маршруты города - на общую сумму один миллиард 59 миллионов рублей.

«В соответствии с условиями конкурса трамваи должны быть поставлены до конца 2021 года, при этом первый этап – 10 единиц к сентябрю и 20 единиц – до конца года, - сообщили агентству в управлении по связям с общественностью Холдинга «Синара – Транспортные Машины». - Гарантийный срок обслуживания – 24 месяца или 100 тысяч километров пройденного пути».

Трамвай будет производиться на мощностях «Усть-Катавского вагоностроительного завода».

Как уточнили в пресс-службе, Челябинск получит частично низкопольные трамваи с наличием специальных мест для маломобильных пассажиров, в том числе передвигающихся в кресле-коляске; с возможностью автономного хода до полукилометра; системой кондиционирования воздуха с функцией климат-контроля для создания комфортных условий поездки пассажиров и водителя, в том числе с режимом «тепловая завеса» для эксплуатации в зимнее время; наличием оборудования для беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi и слотами для USB-зарядки телефонов; наличием датчиков пассажиропотока на каждой двери, различными элементами антивандальной защиты интерьера и другими опциями.

Холдинг «Синара – Транспортные Машины» «СТМ» не впервые будет поставлять трамваи в регионы страны. «В прошлом году мы выиграли конкурс на поставку 90 трамваев в Москву, - отметил заместитель генерального директора по управлению концессионными программами – директор дивизиона «Городской общественный транспорт» Николай Пронин. - Уверены, что это и не последний контракт – в проработке еще ряд проектов. УКВЗ – наш стратегический контрактный партнер в этом сегменте, в настоящее время мы уже законтрактовали изготовление 150 единиц различных трамваев на их производственных мощностях. Мы считаем сегмент городского общественного рельсового транспорта весьма привлекательным и гордимся тем, что в наших силах поучаствовать в создании более комфортной городской среды для жителей Челябинска».