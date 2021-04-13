Новые трамваи для Челябинска поставит Торговый дом СТМ

Новые трамваи для Челябинска поставит ООО «Торговый дом "Синара-Транспортные Машины» («СТМ»).

Победитель электронного аукциона был определен сегодня, 13 апреля 2021 года. Протокол подведения итогов размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

На торги поступило две заявки. Из них одна признана соответствующей всем требованиям, вторая нет.

«В связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, на основании ч. 13 ст. 69 ФЗ №44-ФЗ, электронный аукцион признается несостоявшимся», - говорится в протоколе.

На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе контракт заключается с участником – ООО «Торговый дом СТМ».

Напомним, областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» (ОГКУ миндортранса региона) в марте объявило аукцион на поставку 30 трамваев. Заявки принимались по 12 апреля. Начальная цена контракта составляет 1,065 миллиарда рублей.

ООО «Торговый дом БКМ» направил жалобу в УФАС на нарушение законодательства о контрактной системе при проведении закупки. Но антимонопольное ведомство признало ее несостоятельной. И сегодня состоялся аукцион.

Победитель тендера - ООО «Торговый дом «СТМ» -.должен будет до 29 декабря 2021 года поставить 30 односекционных, частично низкопольных трамваев, выпущенных в текущем году. Цена контракта - 1,059 миллиарда рублей (снижение по сравнению с первоначальной на шесть миллионов).

Справка

«Торговый дом СТМ» занимается закупкой комплектующих для всех производственных предприятий холдинга Синара, осуществляет продажи продукции локомотивостроения, путевой техники и дизелестроения.