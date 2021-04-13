Новые трамваи для Челябинска поставит Торговый дом СТМ

13.04.2021
Суд обязал мэрию Копейска оборудовать остановку общественного транспорта
13.04.2021
Минимальный набор продуктов питания в Челябинской области подорожал за квартал на 5,2%
13.04.2021
ВТБ запустил цифровые карты для бизнеса
13.04.2021
Жительницы Челябинской области все чаще берут в мужья иностранцев
13.04.2021
Аферисты несколько дней названивали жительнице Троицка, настаивая, чтобы она взяла миллионный кредит
13.04.2021
В ЮУрГУ в День открытых дверей расскажут об актуальных профессиях
13.04.2021
Жалоба на миллиардную закупку трамваев для Челябинска признана необоснованной
12.04.2021
ФАС сегодня рассмотрит жалобу на закупку 30 трамваев для Челябинска
12.04.2021
«ЧелябГЭТ» и «ОГТ» сохранили всех сотрудников и погасили многомиллионные займы
01.04.2021
В Челябинске трамваи не будут ходить по Российской две недели, пассажирам поможет челнок
Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем
12.04.2021
В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах
12.04.2021
Юные карабашцы меняют свой родной город к лучшему
10.04.2021
Новому подрядчику предстоит большой фронт работ по строительству набережной Миасса за филармонией
10.04.2021
В Челябинске уволен из органов «кайфовый» полицейский с закладкой
09.04.2021