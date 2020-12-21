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Подрядчик сорвал сроки строительства набережной в Челябинске по вине чиновников

Подрядчик сорвал сроки благоустройства набережной Миасса в Челябинске, на участке вдоль южного берега от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и сквера Искусств, в том числе и по вине городской мэрии.

К такому выводу пришла прокуратура Челябинска, организовавшая проверку по публикациям в средствах массовой информации. В надзорном ведомстве заявили, что администрация города нарушила положения контракта, а именно не приняла необходимые меры по созданию подрядной организации (ООО «Урал-Сервис-Групп») условий для выполнения благоустройства.

Так, управление дорожного хозяйства Челябинска своевременно, до заключения контракта, не получило (а должно было получить) разрешение на строительство и пользование водным объектом.

«Кроме того, в процессе выполнения работ возникла необходимость в корректировке исходной проектной документации по благоустройству набережной с последующим прохождением государственной экспертизы», - сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

По всем выявленным нарушениям прокуратура Челябинска внесла главе города Наталье Котовой представление, результатом рассмотрения которого может стать привлечение должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Вопрос продолжения строительства набережной на участке за челябинской филармонией также будет решен после рассмотрения представления.

Среди других причин, по которым подрядчик не выполнил благоустройство береговой полосы Миасса в срок, - длительное согласование переустройства сетей с их собственниками и вопроса строительства ливневой канализации.

Помимо прочего, в процессе благоустройства на территории набережной был обнаружен элемент объекта культурного наследия, в связи с чем работы были приостановлены. Соответствующее предписание выдал госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, комментируя ситуацию с набережной, заявил о применении в отношении ООО «Урал-Сервис-Групп» штрафных санкций. В начале второй декады декабря чиновник сообщил о ведущейся в отношении исполнителя контракта претензионной работы.

Согласно условиям контракта, пешеходную набережную подрядчик должен был сдать к 15-му декабря 2020-го года. Тем временем, по данным на 11-е декабря, компания «Урал-Сервис-Групп» успела лишь осуществить вынос и устройство инженерных коммуникаций, устройство свайного поля, фундаментных подушек и стен, выполнить работы по монтажу лестницы и приступить к облицовке стен гранитом и устройству подпорной стенки у филармонии.

Куляшов объяснил столь низкие темпы строительства объекта отсутствием четкой организации строительного процесса, нарушением технологий производства работ.

Также чиновник пожаловался на то, что подрядчик систематически игнорирует предписания на устранение замечаний, выданные ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ», осуществляющим строительный контроль на данном объекте.

Жители Челябинска были крайне возмущены сложившейся ситуацией и активно ругали власть в социальных сетях, озвучивая между делом и другие недостатки в работе чиновников.