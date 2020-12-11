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Куляшов: Накосячивший с набережной подрядчик и власть не слушает, и технологию нарушает

За срыв сроков благоустройства набережной реки Миасс в Челябинске к подрядной организации - ООО «Урал-Сервис-Групп» - будут применены штрафные санкции. В настоящее время в отношении исполнителя контракта ведется претензионная работа.

О мерах, применяемых к подрядчику за несвоевременное (ненадлежащее) исполнение условий муниципального контракта (к сожалению, данной компании эти самые меры «до лампочки» - прим.), агентству «Урал-пресс-информ» рассказал заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По его словам, на сегодняшний день заказчиком – комитетом дорожного хозяйства Челябинска – принято и оплачено работ на 30 процентов от общей стоимости контракта (о какой сумме конкретно идет речь, чиновник не уточнил).

Напомним, согласно условиям контракта, пешеходную набережную вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и сквера Искусств подрядчик должен был сдать к 15-му декабря 2020-го года. Сегодня уже 11-е декабря. А на набережной - если говорить простым и доступным языком - конь практически не валялся.

К настоящему моменту компания «Урал-Сервис-Групп», которая, судя по черепашьим темпам благоустройства, никуда не торопится, успела осуществить лишь вынос и устройство инженерных коммуникаций, устройство свайного поля, фундаментных подушек, стен, выполнить работы по монтажу лестницы.

Сейчас на набережной ведется облицовка стен гранитом и устройство подпорной стенки у филармонии.

«Столь низкие темпы производства дорожно-строительных мероприятий на объекте вызваны, в первую очередь, отсутствием четкой организации строительного процесса, нарушением технологий производства работ. Кроме того, подрядчик систематически игнорирует предписания на устранение замечаний, выданные ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программа», осуществляющим строительный контроль на данном объекте», - заявил Максим Куляшов.

Он заверил также, что при этом «общий контроль за ходом производства строительных работ на набережной осуществляется на постоянной основе: как в формате видеоконференцсвязи, так и в формате расширенных выездных совещаний под председательством заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля, с участием министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, заказчика работ – комитета дорожного хозяйства Челябинска и других заинтересованных представителей городской администрации».

«Однако указанные меры также не способствуют ускорению темпов производства строительных мероприятия на объекте», - отметил Максим Куляшов.

Тем временем, жители южноуральской столицы негодуют – предновогоднего чуда в виде готовой набережной на участке рядом с филармонией не случилось и уже не случится (хорошо, если хотя бы к празднованию Нового 2022-го года с благоустройством поспеют).

По поводу «немыслимой скорости», с какой «Урал-Сервис-Групп» работает на берегу Миасса, несколько дней назад в своем сообществе в ВКонтакте едко высказался челябинский урбанист Лев Владов, для наглядности приложив фото набережной, сделанные с разницей в несколько месяцев (4 сентября – 4 декабря). На снимках время словно застыло – за три месяца практически никаких перемен.

«Чиновники не могли не заметить, что что-то идёт не так, но суета началась только в сентябре, когда уже всем было понятно, что предновогоднего чуда не произойдёт. Для меня являются загадкой причины происходящего. Этот поворот реки Миасс становится проклятым местом для челябинских губернаторов: Юревич погорел на автомобильной развязке, Дубровский - на конгресс-холле под развязкой. Теперь Текслер увяз на набережной напротив. Сейчас занимаются бетонированием и трамбуют основание под плитку. Это плохо - по весне всё провалится вместе с растаявшим в грунте льдом, который появился с первыми заморозками. Зимой нельзя делать благоустройство. Надо было летом», - заявил Лев Владов.

Урбанист, известный своим критическим отношениям ко многим инициативам городских властей (одна из последних – установка тросовых ограждений посреди проезжей части), считает, что в столице Южного Урала – кризис управленческих компетенций.

«Я бью тревогу - с такой эффективностью работы власти отставание Челябинска от других российских миллионников только увеличится, и наша местная экономика и культурная жизнь из-за оттока горожан станут ещё беднее», - сказал Владов.

Количество просмотров (десятки тысячи), «лайков» (сотни) и комментариев челябинцев под постом о благоустройстве участка набережной Миасса рядом с филармонией - прямое и очень яркое доказательство того, что это общественное пространство в столице Южного Урала действительно ждали. Не дождавшись, разочаровались. Разочаровавшись, принялись ругать власть на чем свет стоит.

Интересно, что в своих комментариях горожане не ограничились критикой в адрес власти, не сумевшей добиться завершения строительства объекта в срок, а подняли и немало других острых проблемы, с которыми, по их мнению, в Челябинске или не справляются вообще, или справляются очень плохо.