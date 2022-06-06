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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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05.06.2022

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05.06.2022

Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.06.2022

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
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МРОТ
Экономика
06.06.2022 10:38

Повышение МРОТ повлияет на размер больничных и декретных

С первого июня 2022 года повысятся пособия по временной нетрудоспособности и декретные в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которым повышаются на 10% с первого июня прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда и страховые пенсии неработающих пенсионеров. Он дополнительно проиндексирован в этом году по инициативе президента.

С первого июня МРОТ вырос с 13 тысяч 890 рублей до 15 тысяч 279 рублей в месяц, в связи увеличены и минимальные пределы пособий.

Как пояснили в ФСС, пособие по временной нетрудоспособности по страховому случаю, наступившему после первого июня 2022 года, рассчитанное из МРОТ, составит 502,32 рубля (15279*24/730) в день при страховом стаже более восьми лет. Если стаж меньше, то к указанной сумме подлежит применению коэффициент: 60% - при стаже менее пяти лет и 80 % - при стаже от пяти до восьми лет.

Если больничный открыт с первого июня 2022 года, то минимальная сумма за полный месяц болезни составит 15 тысяч 279 рублей.

Таким образом, с первого июня минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (за один день) составит 509,30 рубля (при 30 календарных днях в месяце) или 492,87 рубля (31день в месяце).

Максимальная сумма не меняется - она зависит от среднего заработка и предельной базы страховых взносов, а не от МРОТ.

Размер минимального стандартного (140 дней) пособия по беременности и родам по страховому случаю, наступившему после первого июня 2022 года при полной ставке рабочего времени, будет равен 70 тысяч 324,80 рубля за 140 дней (15279*24/730*140). При осложненных родах – 78 тысяч 361,92 рубля за 156 дней, при многоплодной беременности – 97 тысяч 450,08 рубля за 194 дня. Максимальный размер не изменится.

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет при условии наступления отпуска по уходу за ребенком после первого июня 2022 года составит шесть тысяч 111,60 рубля в месяц.

При этом, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в любом случае не может быть ниже установленного минимального размера этого пособия в твердой денежной сумме.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком (вне зависимости от того, первый ли это ребенок или второй и последующие дети) не изменится в связи с новым МРОТ. Он действует с первого февраля 2022 года, не зависит от даты наступления соответствующего отпуска и составляет семь тысяч 677,81 рубля за полный календарный месяц.

Автор: Любовь Юрина
МРОТ
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Юные спортсмены Челябинска сразились на фестивале дворового футбола «МЕТРОШКА»

02.06.2022 17:28

Егоров: В Челябинске разрабатывается новое «билетное меню»

02.06.2022 17:27

В Челябинске внесены серьезные изменения в Правила землепользования и застройки

02.06.2022 17:26

Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске

02.06.2022 17:10

Челябинская область стала одним из организаторов Форума решения социальных задач в Москве

02.06.2022 17:08

Текслер рассказал о КРI в социальной политике региона

02.06.2022 17:01

«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга

02.06.2022 16:55

В ЧОКБ назвали лучших наставников

02.06.2022 16:07

Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина

02.06.2022 16:01

Театр – дело живое: в Челябинске назвали победителей детского фестиваля «Сцена»

02.06.2022 15:50

Детский музей Челябинска расскажет своим гостям трогательные истории игрушек

02.06.2022 15:41

Загранпаспорта жителям пяти городов Челябинской области оформит кабина-робот

02.06.2022 15:34

Александр Лазарев провел Совет руководителей фракций в представительных органах муниципалитетов

02.06.2022 15:21

Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем

02.06.2022 14:59

Минцифры опубликовало список банков-участников IT-ипотеки

02.06.2022 14:21

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

02.06.2022 14:17

О борьбе с необоснованным ростом цен узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

02.06.2022 14:16

Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?

02.06.2022 14:12

В Челябинской области принят пакет законопроектов по поддержке бизнеса

02.06.2022 13:58

Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра

02.06.2022 13:31

Челябинцы увидят легендарное шоу мыльных пузырей

02.06.2022 12:56

В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней

02.06.2022 12:36

ФСБ пресекла коррупционное преступление при реконструкции челябинского аэропорта

02.06.2022 12:20

В Челябинске отменили заявки на многомиллионные дорожные конкурсы

02.06.2022 11:31

Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной