Повышение МРОТ повлияет на размер больничных и декретных

С первого июня 2022 года повысятся пособия по временной нетрудоспособности и декретные в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которым повышаются на 10% с первого июня прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда и страховые пенсии неработающих пенсионеров. Он дополнительно проиндексирован в этом году по инициативе президента.

С первого июня МРОТ вырос с 13 тысяч 890 рублей до 15 тысяч 279 рублей в месяц, в связи увеличены и минимальные пределы пособий.

Как пояснили в ФСС, пособие по временной нетрудоспособности по страховому случаю, наступившему после первого июня 2022 года, рассчитанное из МРОТ, составит 502,32 рубля (15279*24/730) в день при страховом стаже более восьми лет. Если стаж меньше, то к указанной сумме подлежит применению коэффициент: 60% - при стаже менее пяти лет и 80 % - при стаже от пяти до восьми лет.

Если больничный открыт с первого июня 2022 года, то минимальная сумма за полный месяц болезни составит 15 тысяч 279 рублей.

Таким образом, с первого июня минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (за один день) составит 509,30 рубля (при 30 календарных днях в месяце) или 492,87 рубля (31день в месяце).

Максимальная сумма не меняется - она зависит от среднего заработка и предельной базы страховых взносов, а не от МРОТ.

Размер минимального стандартного (140 дней) пособия по беременности и родам по страховому случаю, наступившему после первого июня 2022 года при полной ставке рабочего времени, будет равен 70 тысяч 324,80 рубля за 140 дней (15279*24/730*140). При осложненных родах – 78 тысяч 361,92 рубля за 156 дней, при многоплодной беременности – 97 тысяч 450,08 рубля за 194 дня. Максимальный размер не изменится.

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет при условии наступления отпуска по уходу за ребенком после первого июня 2022 года составит шесть тысяч 111,60 рубля в месяц.

При этом, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в любом случае не может быть ниже установленного минимального размера этого пособия в твердой денежной сумме.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком (вне зависимости от того, первый ли это ребенок или второй и последующие дети) не изменится в связи с новым МРОТ. Он действует с первого февраля 2022 года, не зависит от даты наступления соответствующего отпуска и составляет семь тысяч 677,81 рубля за полный календарный месяц.