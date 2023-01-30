Производители специй, фурнитуры и запчастей нашли способ нарастить объемы производства в Челябинской области

Сразу три производителя товаров общего потребления присоединились к нацпроекту «Производительность труда» в Челябинской области.

Миасский завод «Кедр» намерен в результате добиться снижения издержек и повышения производительности, чтобы оперативно нарастить объёмы выпуска востребованной продукции и не допустить её дефицита на рынке.

Миасский производитель мебельной фурнитуры «Валмакс» рассчитывает оптимизировать рабочий процесс и улучшить условия работы персонала, так как испытывает потребность в кадрах.

Производитель специй и продуктов быстрого приготовления «Релиш» стремится сократить непроизводительные затраты и задействовать скрытые внутренние ресурсы.

«Кроме активной работы на производственных площадках предприятий экспертов Регионального центра компетенций и их экспортной поддержки, новички нацпроекта получат полагающиеся всем его участникам налоговые льготы, возможность софинансирования инвестпроектов через займы Фонда развития промышленности, а также возмещение затрат на покупку оборудования. Не менее важно, что они смогут совершенно бесплатно участвовать в обучающих программах по повышению производительности и обмениваться опытом с другими предприятиями-участниками», - прокомментировали событие в министерстве промышленности Челябинской области.