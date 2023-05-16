В Челябинском отделении «СоюзМаша» сменилось руководство и откроется пять местных отделений

Утверждён новый состав регионального совета и ревизионной комиссии Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Полномочия предыдущего состава и председателя отделения, генерального директора АО «Златмаш» Антона Лобанова досрочно прекращены, сообщает пресс-служба Минпрома области.

Как отметил министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий, изменения в состав регионального отделения «СоюзМаша» инициированы, в том числе, губернатором области Алексеем Текслером, а также федеральным руководством. «Перед этой общественной организацией сегодня ставятся серьёзные задачи, требующие полноценной отдачи как от бизнеса, так и от органов исполнительной власти», - подчеркнул Рыжий.

Новым председателем Челябинского регионального отделения единогласно избран генеральный директор миасского автозавода «УРАЛ» Павел Яковлев. Его первым заместителем утвержден ректор ЮУрГУ Александр Вагнер (в стенах вуза находится база Союза машиностроителей).

Автозавод является членом Союза машиностроителей со дня его основания. По словам Яковлева, главная задача - воспитание инженерных кадров. «Дефицит инженерных кадров уже ощущается на многих предприятиях, в том числе на нашем автозаводе. Необходимо переломить эту тенденцию и вырастить достойное поколение инженеров на будущее», - заявил новый председатель.

Александр Вагнер поблагодарил за оказанное доверие. «Связка ЮУрГУ и Союза машиностроителей – это очень логичное и правильное решение, поскольку часть задач уже решается совместно», - отметил руководитель ВУЗа и привел в пример многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда», инициатором которой является «СоюзМаш», которая проходит в университете уже 10 лет.

Кроме того, было принято решение сформировать местные отделения Союза в пяти городах области: Миассе, Снежинске, Трехгорном, Златоусте и Южноуральске.