Минпром Челябинской области будет курировать вице-губернатор Иван Куцевляк

Заместителю губернатора Челябинской области Ивану Куцевляку добавили должностные обязанности – теперь он будет еще курировать и министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона. Ранее этим занимался другой вице-губернатор – Егор Ковальчук.

Напомним, 17 мая 2023 года Егор Ковальчук был освобожден от замещаемой должности замглавы региона в связи с избранием главой Миасского городского округа.

«В мае главой Миасского городского округа избран Егор Викторович Ковальчук. Прошу любить и жаловать, - представил Алексей Текслер нового мэра на областном совещании с главами и членами правительства. - Предыдущий опыт, безусловно, поможет Егору Викторовичу. Миасс у нас крупнейший промышленный центр, оборонно-промышленный центр, плюс много задач развития городского округа».

Губернатора напомнил, что Егор Викторович, работая на посту вице-губернатора, курировал областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

«Теперь за весь промышленно-экономический блок правительства области отвечает заместитель губернатора Иван Петрович Куцевляк», - рассказал Алексей Текслер.

Напомним, Иван Куцевляк был назначен заместителем главы региона в июле 2022 года. Он курировал министерство экономического развития региона.