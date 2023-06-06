06.06.2023
Дети Челябинской области летом смогут отдохнуть и подработать
06.06.2023
Облсуд вернул прокурору дело заместителя главврача челябинской больницы
06.06.2023
Текслер поручил главам детально проработать новый механизм обеспечения жильем детей-сирот
06.06.2023
В Красноармейском районе деревья чахнут в «озере» нечистот
06.06.2023
Минпром Челябинской области будет курировать вице-губернатор Иван Куцевляк
06.06.2023
Челябинскую башню в день рождения Пушкина украсят герои его произведений
Минпром Челябинской области будет курировать вице-губернатор Иван Куцевляк
06.10.2022
Южноуральцев замотивируют переходить с традиционных авто на электромобили
26.08.2022
Отставка в структуре правительства Челябинской области
10.05.2022
Новые кадровые назначения в структуре аппарата губернатора Челябинской области
09.01.2020
Экс-министр возглавил новое управление в аппарате правительства и губернатора Челябинской области
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023