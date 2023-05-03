Ремонт ноутбуков для жителей Екатеринбурга

Собрались делать курсовую или посмотреть фильм, как вдруг ноутбук выключился в самый неподходящий момент? Ситуация не из приятных, однако выход есть всегда: просто позвоните в нашу компанию, и мы устраним проблему. Наши специалисты несколько лет осуществляют ремонт ноутбуков различных моделей , в том числе старой техники и современных устройств, предназначенных для геймеров или для разработки программ. В услуги входит бесплатное диагностика, устранение неисправностей, а также техническое обслуживание, которое продлевает работу устройства.

Услуги наших профессионалов :

Ремонт ноутбука может включать в себя замену видеокарты, микросхем, материнской платы в целом. Также мы ремонтируем разъемы для питания и подключения других устройств, меняем клавиатуру, экран, тач-пад и части корпуса.

Клиенты часто обращаются к нам при механических повреждениях, например, если залили клавиатуру чаем, или повредили экран в результате падения ноутбука или неаккуратной транспортировки. Мы справляемся и с этими проблемами, при этом в ремонте используются только оригинальные запчасти напрямую от поставщика с гарантией от производителя.

В услуги входит устранение программных поломок, например, при некорректно установленных обновлениях или заражении системы вирусами. Дополнительно мы устанавливаем антивирусную программу, которая позволит вам безопасно использовать технику.

К преимуществам обращения к нам относится следующее:

Доступная стоимость услуг и система скидок, в том числе при повторном обращении, кроме того, диагностика предоставляется бесплатно. Профессионализм наших мастеров, работа до положительного результата. Мы знаем, как устранить даже самую сложную поломку. Гарантия на ремонт, предоставление соответствующих документов. Быстрые сроки ремонта, в большинстве случаев проблему удается решить за один день. Наличие склада, на котором есть оригинальные запчасти. Благодаря этому отремонтированный ноутбук прослужит длительное время. При этом мы подбираем полностью совместимую деталь. Большинство работ проводится на дому у заказчика, что помогает сэкономить время. Перед ремонтом заключается договор, в котором указывается перечень услуг и окончательная цена на них.

Чтобы быстро отремонтировать неисправный ноутбук, позвоните или напишите нам, договоритесь об удобном для вас времени.