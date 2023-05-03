03.05.2023
Челябинских ветеранов поздравят с Днем Победы на дому
03.05.2023
Житель Миасса задержан за ложное сообщение об угрозе жилому дому
03.05.2023
Юные челябинцы стали победителями международного турнира по инклюзивному чирлидингу
03.05.2023
В Челябинске скоро откроется удивительный «дом» мотоциклов
03.05.2023
Солисты челябинской оперы пополнят свой репертуар новыми партиями
03.05.2023
На Комсомольском проспекте Челябинска высаживают липы
Ремонт ноутбуков для жителей Екатеринбурга
Токен: LjN8KNFmN
03.05.2023
В Челябинске в этом году отремонтируют 43 трамвайных переезда
10.03.2023
Как делать ремонт зимой
23.11.2022
На ремонт челябинских тротуаров требуется около полумиллиарда рублей
24.07.2018
В домах Металлургического района Челябинска сделали "креативный" ремонт
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023