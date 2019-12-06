С 2020 года МРОТ для внебюджетного сектора в Челябинской области вырастет на 7,5%
Экономика
Вчера, 21:15
Автор: 
Любовь Юрина

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Челябинской области для внебюджетного сектора экономики в 2020 году вырастет на 7,5%.

Соответствующее решение принято сегодня, 6 декабря, на объединенном заседании правления Челябинской областной общественной организации и ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП).

Минимальный размер оплаты труда, с учетом уральского коэффициента, на 2020 год составит 13 тысяч 949 рублей. В 2019 году - 12 тысяч 972 рубля (прирост был 8,4%), в 2018 – 11 тысяч 960 рублей.

Работодателям всех форм собственности в регионе предписано учитывать при оплате труда установленный МРОТ.

Месячная заработная плата работников внебюджетного сектора экономики области не может быть ниже утвержденной суммы. Принятый размер МРОТ не является ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.

Как отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, что за последние 9 лет в бюджетной сфере минимальная зарплата выросла на 199%, а внебюджетная – на 106%. При этом разница между ними уменьшилась до исторического минимума с 2012 года и составила почти ноль процентов.

На сегодня размер прожиточного минимума составляет 10 тысяч 276 рублей, для трудоспособного населения - 11 тысяч 29 рублей.

Как сообщил первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей СПП Челябинской области Александр Федоров, среднемесячная номинальная зарплата в регионе по итогам 9 месяцев 2019 года составила 36 тысяч 364 рубля (в России - 46 тысяч рублей).

Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Союз промышленников и предпринимателей
Ирина Гехт
Александр Федоров
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