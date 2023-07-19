Набережная озера Смолино в Челябинске будет носить имя Александра Федорова

В Ленинском районе Челябинска реконструируют набережную озера Смолино. Проект архитектурной концепции преображения набережной, поддержанный группой ЧТПЗ, будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Объект будет носить имя известного челябинского промышленника и мецената Александра Федорова, который стоял у истоков проекта.

Сегодня, 18 июля, губернатору Алексею Текслеру представили проект, глава региона осмотрел площадку под строительство.

Напомним, проект был запущен по инициативе акционеров ЧТПЗ - мецената, члена правления российского Союза промышленников и предпринимателей Андрея Комарова и Александра Федорова (ушел из жизни в январе 2021 года). Эту набережную, как объект для благоустройства, ЧТПЗ выбрало не случайно. В Ленинском районе располагается и сам трубопрокатный завод, и его социальные объекты – дворец культуры, спорткомплекс «Восход», большое количество подшефных образовательных учреждений. А самое главное – в Ленинском районе проживают многие сотрудники завода, которые смогут приятно проводить досуг на преображенном берегу любимого водоема.

«Набережная будет носить имя известного челябинского промышленника и мецената Александра Анатольевича Федорова, - рассказал губернатор Алексей Текслер. - Я рад, что мы реализуем данный проект вместе с Андреем Ильичом Комаровым, который задумывал и начинал его вместе с Александром Анатольевичем. Таким образом, сохранится наследие и память об этом замечательном человеке и руководителе».

Протяженность набережной составит один километр. На всей территории до набережной у ЖК «Смолино» будет обустроен пешеходный транзит, а также новые входы со стороны улицы Новороссийская.

Будут построены пешеходные дорожки и площадки, велодорожки, обустроены газоны, высажены деревья, кустарники и цветы, появятся площадки для занятий спортом, игр детей, прогулочная зона с мостками над водой, на которых будут расположены смотровые площадки и причал с лодочной станцией, в рамках плана - восстановление утраченного объекта – декоративной башни (маяк).

Предусмотрены пляж с возможностью купания на территории набережной, строительство некапитальных павильонов, установка светильников, малых архитектурных форм и переносного оборудования, указателей, а также объекты капитального строительства – галерея, павильон с трибунами, смотровая беседка и пр.

Проектом определены три зоны благоустройства: тихая, центральная и активная.

Тихая зона расположится на участке береговой линии, расположенный ближе к ЖК «Смолино» . Здесь будут пешеходные дорожки, мостки, как на опорах, так и понтонного типа, беседки и площадки для наблюдения за природой и выходы к воде, плодовые растения, ярмарочный навес.

Центральная зона (площадь) предусмотрена для проведения городских мероприятий. Она станет главным входом на набережную со стороны городской застройки. Площадь будет обрамлена пешеходной обходной галереей с многофункциональными павильонами. Предусмотрена главная смотровая площадка с декоративным маяком.

Под активную зону выделят широкий участок набережной. Здесь появятся детские и спортивные площадки, большая детская зона с игровой площадкой для разных возрастных групп. Предусмотрен кроссфит и многофункциональные площадки с трибуной для просмотра игр и прокатом инвентаря.

Как уже сообщало агентство, в июне 2023 года у набережной озера Смолино в Ленинском районе появилось сердце. Арт-объект из молодой ивы создали местные флористы.

Соглашение, направленное на реализацию проекта по благоустройству набережной, было подписано главой Челябинска Натальей Котовой и замгендиректора компании «РИМЕРА» Михаилом Ивановым на «Иннопроме». Реализовать проект планируется в течение трех лет.

ДЛЯ СПРАВКИ

Озеро Смолино когда-то было соленым, лечебным. В 1948-м году ЧТПЗ открыл здесь водную станцию. Тогда здесь появились первый бассейн, ресторан, всем известная башенка. В конце 60-х водоем стал охранной природной зоной. К концу прошлого столетия озеро оказалось в сложном экологическом состоянии (из-за сточных вод).

На большей части береговой полосы не было доступа к воде, зато были заброшенные объекты и несанкционированные парковки на этой особо охраняемой природной территории.

Тихая зона будет обустроена на зеленом участке, с богатой растительностью, покрытом тростником. Центральная зона появится в месте пересечения улиц Новороссийской и Гагарина, активная зона - территория в сторону ДК ЧТПЗ и спорткомплекса «Восход».

При обустройстве тихой зоны планировали максимально сохранить бурно растущий камыш (часть его будет убрана ради посадки других растений, в том числе многолетников), установить деревянные мостки на сваях - на заболоченных участках и с выходом к воде (здесь предусмотрены места для рыбалки и лодок), организовать наблюдательные пункты прямо среди камышей, чтобы отдыхающие могли любоваться природой и ее пернатыми обитателями.