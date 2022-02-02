Челябинск вспомнил жизнь и заслуги легендарного промышленника Александра Федорова

В челябинском театре оперы и балета имени Глинки во вторник, первого февраля, состоялся вечер памяти легендарного промышленника, благотворителя, почетного гражданина южноуральской столицы Александра Федорова, которому в этот день исполнилось бы 70 лет.

Гостям события показали премьеру документального фильма о нем «На любовь свое сердце настрою…» и благотворительный концерт-посвящение с участием государственного симфонического оркестра республики Татарстан и звездных солистов: скрипача Никиты Борисоглебского и виолончелиста Александра Рамма. За дирижерским пультом находился дирижер государственного академического Большого театра России Айрат Кашаев.

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Поделиться воспоминаниями и почтить память Александра Анатольевича пришли члены семьи, первые лица Челябинской области, видные промышленники и коллеги по законотворческой деятельности, сотрудники Челябинского трубопрокатного завода, представители городских бюджетных учреждений в сфере образования, культуры и спорта, сотрудники многочисленных подшефных организаций социальной сферы города Челябинска, которым Александр Федоров оказывал поддержку.

Торжественный вечер открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер, отметивший, что «Александр Анатольевич был выдающимся человеком, который внес неоценимый вклад в развитие нашего региона, в развитие трубной промышленности».

«Это то, чем он занимался всю жизнь, с его именем связаны успехи Челябинского трубопрокатного завода. Мы все широко используем термин «белая металлургия», и он появился в том числе благодаря Александру Федорову. Он был выдающимся промышленником, политиком, меценатом, человеком невероятно широких взглядов. Вспоминая его сегодня, мы говорим о том, что будущее нашего региона напрямую связано с такими людьми, которые заложили, воспитали новое поколение промышленников, теми людьми, которые занимаются искусством, культурой, вкладывают в развитие социальной сферы. Я хотел бы поблагодарить семью Александра Анатольевича и сказать слова благодарности всем тем, кто работал рядом с ним», - отметил Алексей Текслер.

Также на вечере памяти выступил предприниматель, меценат, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель попечительского совета Челябинского государственного театра оперы и балета Андрей Комаров.

«Сегодня в день памяти Александра Анатольевича как его друг и партнер я хочу, прежде всего, сказать о его качествах. Это был очень надежный человек. Благодаря его надежности предприятие ЧТПЗ прошло через все испытания, справилось со всеми вызовами, и сегодня мы видим высокоразвитую компанию с большими перспективами. Но главное, этот человек любил жизнь, любил свою работу, любил своих коллег, семью, любил делать для жителей этого города очень много хорошего. Во всех его поступках – любовь и желание помогать людям. Этот торжественный вечер – дань памяти Александру Анатольевичу Федорову и признательность за все великие и малые дела, которые он совершил при жизни», - сказал Андрей Комаров.

Председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании Дмитрий Пумпянский отметил, что «Александр Анатольевич был настоящим профессионалом своего дела, инженером, всю жизнь отдавшим отрасли, заводу, трубной промышленности, Челябинску и челябинцам, и просто добрым, надежным, хорошим человеком».

«Я думаю, сегодня можно смело сказать, что Челябинский трубопрокатный завод стал одним из лучших предприятий в мире по производству трубной продукции благодаря таланту, настойчивости и целеустремленности Александра Анатольевича. Он оставил богатое наследие. Мы гордимся и всегда будем хранить память об этом замечательном человеке», - отметил Дмитрий Пумпянский.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова также по-доброму вспомнила Александра Федорова, отметив, что он всегда очень переживал за Челябинск: «Он не случайно почетный гражданин этого города, и это истинно его звание, которое он заслужил всеми своими делами».

Получив престижное инженерное образование, Александр Федоров начинал свой трудовой путь простым слесарем, лично прочувствовав все тонкости работы на производстве.

Сегодня по такому же принципу, но уже в современных реалиях, с освоения рабочих профессий, начинают строить свою карьеру в промышленности студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии», в создании которой Александр Федоров принимал активное участие. Ее ключевые подходы получили поддержку и реализуются на федеральном уровне.

«Александр Федоров прошел путь простого советского инженера: от слесаря до директора. На этом пути многие не выдерживают, ищут легкой жизни, а он этот путь прошел с честью», - подчеркнул депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков.

Колоссальная энергия, проницательность, мудрость и верность своему слову - Федорову доверяли и искренне уважали его люди совершенно разных статусов, родов деятельности и характеров. На протяжении пяти созывов Заксобрания региона южноуральцы доверяли ему свои многочисленные голоса, а законотворческие инициативы Александра Анатольевича в подавляющем большинстве безоговорочно принимались коллегами-депутатами.

Александр Федоров вел масштабную социально-благотворительную деятельность, оказывая помощь многочисленным подшефным организациям социальной сферы Челябинска; на протяжении 18 лет совместно с Андреем Комаровым они поддерживали полюбившийся юным зрителям детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность», который проходит на Урале и в Поволжье.

Как отмечает пресс-секретарь театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, вклад Александра Федорова в развитие культуры Челябинской области был очень серьезным. С 2016-го года он входил в состав попечительского совета театра оперы и балета, совместно с Андреем Комаровым создал при театре детскую школу вокального искусства, в которой бесплатно обучаются талантливые дети и подростки со всей области, инициировал ежегодное присуждение грантов попечительского совета лучшим артистам театра.

Первого февраля текущего года церемония награждения впервые прошла без его участия. Высокую награду за творческий вклад в развитие театра по итогам работы в 2021-м году получили 13 его артистов.

Пятого и шестого февраля документальный фильм о жизни Александра Федорова можно будет посмотреть на ОТВ (премьера состоялась в день его рождения, первого февраля).