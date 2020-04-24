СМИ Челябинской области просят губернатора о поддержке

Вчера, 23 апреля, правление Союза журналистов Челябинской области обратилось с открытым письмом к губернатору Алексею Текслеру. От имени всех официально зарегистрированных СМИ региона правление общественной организации попросило губернатора обратить внимание на критическую ситуацию, в которую попали СМИ региона в связи с пандемией коронавируса.

Приводим письмо полностью.

«Южноуральская медиаотрасль продолжает работать бесперебойно, стремясь полно, взвешенно и объективно освещать ситуацию по коронавирусной инфекции в регионе и в стране в целом, берёт на себя огромный пласт просветительской и профилактической работы. Официально зарегистрированные СМИ вносят свои вклад в объективное освещение принимаемых Правительством РФ и региональной властью мер по сдерживанию темпов распространения коронавируса в Челябинской области.

В этих условиях средства массовой информации оказались на грани выживания. Падение рекламных доходов в СМИ составляет 70% и более в сравнении с аналогичными месяцами 2019 года. Это во многом связано с тем, что большинство рекламодателей переживают аналогичные проблемы и, соблюдая режим самоизоляции, не работают, теряя доходы и возможность рекламироваться в СМИ.

Параллельно с этим, в условиях ограничения торговой деятельности, снижения мобильности многих групп населения и невозможности организации продаж газет в ряде торговых точек, наша отрасль теряет и другой важный источник дохода – выручку от розничной продажи изданий.

Многие редакции в ближайшие недели будут принимать решения о сокращении своей деятельности и штата. Почти каждая редакция уже столкнулась с проблемами выплаты заработной платы своим сотрудникам (основной статьи расходов местных СМИ), поскольку не может рассчитывать на меры поддержки, которые уже предусмотрены для наиболее пострадавших отраслей.

Такие меры как отсрочка и минимизация налоговых и иных обязательных платежей, льготные займы, кредитные каникулы позволили бы предотвратить массовое банкротство организаций в сфере медиа, в первую очередь – среди региональных СМИ.

Просим вас рассмотреть возможность включения официально зарегистрированных средств массовой информации в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, и поручить проработать вопросы их поддержки уполномоченными органами власти региона».

Председатель СЖР Владимир Соловьёв в интервью «Московской газете» прокомментировал заявление замглавы Минкомсвязи Алексея Волина о сокращении медиарынка после коронавируса.

«Тяжелее всего сейчас печатным СМИ, потому что, к сожалению, основная их аудитория — это люди от 65 лет, которые привыкли идти в киоск и покупать любимую газету, и которых сейчас просят оставаться дома. Киоски и многие магазины, где продавались газеты тоже закрыты. В тяжелейшей ситуации находятся районные, городские, региональные газеты по всей стране. И, конечно, падает рекламный рынок, потому что остановилось практически все. Пока люди сидят дома и смотрят телевизор, рекламный рынок ТВ в этом году тоже по прогнозам упадёт на 30% до 50%. Та же история с радио и интернет-СМИ. Поэтому Союз журналистов России постоянно обращается и к руководству страны, и к премьер-министру, и к мэру Москвы с просьбой о всевозможных вариантах поддержки отрасли. Мы уже совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей написали несколько писем на имя Мишустина, Собянина с целым рядом пунктов, которые могли бы поддержать отрасли журналистики в это тяжелое непростое время», — считает председатель СЖР.

Аналогичные обращения о необходимости помочь отрасли отправили в правительство РФ председатель СЖР Владимир Соловьев, руководитель Минкомсвязи Алексей Волин. В частности, Минкомсвязи России оперативно направило письма главам субъектов Российской Федерации с аргументированной просьбой обеспечить бесперебойную работу организаций, производящих и выпускающих средства массовой информации. А печатные СМИ, как говорится в ответе Минкомсвязи Союзу журналистов, были включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.