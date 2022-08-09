Старейшее уральское предприятие отмечает 80-летие

Компания «Коксохиммонтаж – Урал» («Коксохиммонтаж-Конструкция»), поставляющая металлоконструкции для крупнейших строек Урала и Сибири еще со времен Великой отечественной войны, отмечает 80-летний юбилей.

Как сообщает пресс-служба компании, в 1942 году фронт отчаянно нуждался в металле. В эту тяжелую военную пору Наркомстрой предписал создать сеть организаций особой строительно-монтажной части «Коксохиммонтаж» Главчерметстроя. Так в Челябинске было создано особое строительно-монтажное управление №6. Перед управлением стояла нелегкая задача с помощью простейшего технического оснащения в кратчайшие сроки дать фронту столь необходимую поддержку из тыла. Несмотря на крайне низкий уровень механизации, задача была выполнена достойно: в течение короткого срока в строй были введены коксовые батареи №1 и №2 с полным комплексом углеподготовки и цехами улавливания.

Постепенно производство росло, становилось всё более современным, реализовались самые прогрессивные проекты. В Челябинске появился механизированный склад огнеупоров, далее был смонтирован растворный узел, позволяющий использовать контейнерные поставки мертеля. В 60-х на Челябинском металлургическом заводе при строительстве коксовой батареи №7 впервые в практике были изготовлены и смонтированы подпечные борова из жаропрочного железобетона, также была смонтирована мастерская установка для рулонирования резервуаров и изготовления монтажных установок.

Предприятие долгие годы поддерживало статус одного из лидеров в своей сфере и освоило новые направления деятельности: «Резеврвуаростроение с технологическими трубопроводами» на объектах крупнейших российских компаний.

Следуя требованиям времени, предприятие было реорганизовано в «Коксохиммонтаж-Конструкция», которое в последние годы производило и поставляло металлоконструкции для обустройства ряда иместорожденицй: Яро-Яхинского, Новопортовского, Северо-Русского, Ярудейского, Салмановского (Утреннего), Южно-Тамбейского, Харбейского; завода по сжижению природного газа (СПГ) в Магнитогорске.

«Работа уральского предприятия «Коксохиммонтаж-Конструкция» – яркий пример сохранения и преумножения лучших традиций российской и советской промышленности, прошедший годы трудностей и испытаний, но сохранивший высокую планку качества», - отмечает генеральный директора «Треста КХМ» Сергей Фуфаев.