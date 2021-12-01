Студенты ЮУрГУ оценили биометрический контроль доступа в общежитие

В общежитии Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинская область) оценили бесконтактный контроль доступа с распознаванием лиц.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, ЮУрГУ внедрил бесконтактный контроль доступа в одном из своих общежитий – чтобы пройти в здание, нужно просто посмотреть в камеру. Если студент есть в базе данных, то турникет автоматически откроется.

ЮУрГУ – один из самых больших многопрофильных университетов России, поэтому в нём обучается большое количество иностранных студентов из Азии, Европы и Африки. Перед вузом стояла задача реализовать в общежитии систему мониторинга, которая в случае отсутствия студента в течение двух дней сигнализирует об этом диспетчеру.

В качестве решения была выбрана система контроля доступа с распознаванием лиц от VisionLabs. Её внедрение позволило автоматизировать учет посещений и отправку на пост охраны сообщений о том, что студент не возвращался в общежитие в течение нескольких дней. Помимо этого, использование биометрического идентификатора пресекает возможность несанкционированного прохода, в том числе, по чужим документам.

Повышение безопасности также обеспечивается за счет исключения человеческого фактора. Сотрудникам общежития не нужно проверять пропуска вручную, система автоматизирует этот процесс. Алгоритмы VisionLabs устойчивы к дополнительным атрибутам – очкам, головным уборам, маскам, поэтому их наличие не влияет на работу пропускного пункта.

Кроме того, использование биометрического решения сокращает финансовые и логистические затраты на выпуск новых карт доступа. Теперь студентам не нужно ждать их оформления, достаточно сделать фотографию в бюро пропусков.

В планах ЮУрГУ развивать применение компьютерного зрения в стенах университета для предоставления студентам цифровых сервисов. Например, технологии могут быть использованы для онлайн-прокторинга или оплаты в столовых по лицу.

«VisionLabs продолжает работать над цифровизацией инфраструктуры крупнейших образовательных учреждений страны. Мы разработали целый ряд решений, которые помогают создать безопасную и комфортную среду в университетских кампусах, и биометрический контроль доступа – одно из них. Решение защищено от спуфинг-атак с помощью распечатанной фотографии или мобильного телефона, что дает дополнительную защиту от прохода на территорию посторонних лиц», - отметил Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

«Ещё в 2009 году Сбербанк и ЮУрГУ заключили соглашение о сотрудничестве. Договорённость не осталась просто официальной бумагой - мы реализовали вместе много разных проектов. Вместе мы запустили образовательный профиль «Проектное финансирование, банки и бизнес», также Сбер поддержал открытие лаборатории «Финансовые технологии в бизнесе» и Учебного банка. Регулярно на базе университета мы проводим тематические лекции и другие образовательные мероприятия. И теперь в наш "портфель" добавляется ещё один большой проект - наша компания VisionLabs совместно с ЮУрГУ запускает в работу биометрическую систему доступа. Уверен, что это только начало нашего сотрудничества в сфере ИТ. Сбер активно развивается в этом направлении, и мы всегда с радостью внедряем новые идеи в работу наших партнёров», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

«Во всех общежитиях ЮУрГУ действует строгий пропускной режим. Но бывает так, что человек забыл свой пропуск, потерял. Сегодня студенты общежития № 7 могут обойтись без предъявления документов: новый программно-аппаратный комплекс “знает в лицо” всех, кто внесен в базу данных. Уже через 30 секунд после внесения данных в базу, человек может проходить через турникет. Система позволяет распознавать лицо, даже если оно скрыто, например, медицинской маской. Это весьма актуально на сегодняшний день. Главный показатель успешности работы системы – положительные отзывы от пользователей – заведующего общежитием, студентов, вахтеров. Систему высоко оценило руководство университета, и в планах дальше развивать ее, чтобы оснастить все общежития ЮУрГУ», - рассказал Руслан Каримгулов, начальник отдела технических средств охраны Управления безопасности ЮУрГУ.

ДЛЯ СПРАВКИ

VisionLabs - один из мировых лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Наши клиенты — это финансовые и транспортные компании, ретейлеры и международные технологические корпорации. Основные продукты компании — платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA и линейка девайсов на базе собственных технологий (Luna Ace, Luna Pos, Luna Thermo и др.).

По результатам регулярных независимых тестов американского Национального института стандартов и технологий (NIST), алгоритмы VisionLabs стабильно занимают лидирующие позиции.