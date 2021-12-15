15.12.2021
Лучший поставщик: ММК в очередной раз наградил своих самых надежных партнеров
15.12.2021
Миасские депутаты дали старт новым инициативным проектам
15.12.2021
Сумма на исполнение наказов миасскими депутатами может составить полтора миллиона рублей
15.12.2021
Поможем Гектору! «Зеленые» и Карен Даллакян организовали благотворительную акцию в поддержку амурского тигра-инвалида
15.12.2021
ММК улучшил позиции в рейтинге экологической ответственности WWF России
15.12.2021
На реке Юрюзань в середине декабря «выросли» ледяные цветы
Сумма на исполнение наказов миасскими депутатами может составить полтора миллиона рублей
15.12.2021
Миасские депутаты дали старт новым инициативным проектам
14.12.2021
Миасские депутаты приняли бюджет
03.12.2021
До свидания, Ленин: В Миассе власти убрали с площади Труда памятник вождю мирового пролетариата
02.12.2021
В субботу «Снегирь» вновь начнет доставлять горнолыжников из Челябинска в Миасс
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021