Сумма на исполнение наказов миасскими депутатами может составить полтора миллиона рублей

Собрание депутатов Миасского городского округа (Челябинская область) согласовало с администрацией сумму на исполнение наказов избирателей. Ее размер был предметом дискуссий в течение нескольких месяцев – с тех пор, как представительный орган принял решение увеличить ассигнования на каждый округ с миллиона рублей до полутора. Депутаты мотивировали это тем, что от жителей заявок на благоустройство поступает много, а выполнить их из-за выросшей стоимости работ становится все сложнее.

Между тем, администрация настаивала на прежней сумме, она и была отражена в предложенном Собранию проекте бюджета. Ситуация могла обернуться непринятием главного финансового документа. После горячих и длительных споров достигнута договоренность о том, что пока за каждым из двадцати шести депутатов остается право распределять по миллиону. Еще по пятьсот тысяч они смогут направить учреждениям социальной сферы при уточнении бюджета и поступлении дополнительных доходов. К апрелю депутаты должны составить реестр заявок, чтобы уложиться в установленные для проведения ремонтов сроки. Со своей стороны, Собрание депутатов рекомендовало администрации проработать варианты пополнения муниципальной казны, в частности, путем продажи под застройку земельных участков.