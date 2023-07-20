Успевай на бюджет в ЮУрГУ и получай стипендию!

Южно-Уральский государственный университет предлагает большое количество бюджетных мест, а также меры поддержки в виде разнообразных стипендий.

В этом году абитуриентов ЮУрГУ ожидают более 3000 бюджетных мест. Более 2000 мест выделено на востребованные инженерные направления. Например, «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Авиастроение», «Ракетные комплексы и космонавтика». Будущими работодателями-партнерами являются: «Роскосмос», ПАО «Газпром», «Росатом», АО «КОНАР», и многие другие.

У обучающихся на бюджетной основе есть возможность получать именную стипендию в размере 10 000 рублей. Бакалаврам и магистрам выплачивается академическая стипендия – 2 157 рублей ежемесячно, а в дальнейшем в зависимости от успеваемости.

Кроме того, студенты ЮУрГУ могут претендовать на получение стипендии Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора Челябинской области и других.

Можно претендовать на повышенную государственную стипендию при наличии особых достижений. До 24 000 рублей на бакалавриате, и до 25 000 на магистратуре. Сумма актуальна на текущий семестр.

Студент может обратиться за материальной помощью при трудных жизненных обстоятельствах. А еще принять участие в гранте и получить до 1 000 000 рублей.

Приемная комиссия университета напоминает что абитуриенты, желающие поступить на бюджет, должны подать заявление до 25 июля.

Больше об стипендиях и мерах материальной поддержки здесь .

Прием абитуриентов (пр. Ленина, 76):

Пн–пт 9:00–17:00.

Сб–вск 9:00–13:00.

Приемная комиссия 8-800-300-00-55

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