21.02.2023
В Челябинске на ходу загорелся автомобиль
21.02.2023
Депутаты Челябинска проголосовали за продление финансирования капремонтов зданий на гостевых маршрутах
21.02.2023
Львиную долю бюджета Челябинска потратят на развитие дорожного хозяйства
21.02.2023
Челябинку и ее сожителя, обвиняемых в убийстве дочери подсудимой, могут лишить прав в отношении общей дочки
21.02.2023
Влюбленным Челябинской области предлагают пожениться на саткинских «Порогах»
21.02.2023
Экс-участник проекта «Дом-2» Альфред Джавадов весну встретит в СИЗО
Львиную долю бюджета Челябинска потратят на развитие дорожного хозяйства
21.02.2023
Депутаты Челябинска проголосовали за продление финансирования капремонтов зданий на гостевых маршрутах
22.11.2022
Челябинск потратит на инициативные проекты своих горожан более полумиллиарда рублей
22.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
26.10.2022
В Челябинске в список льготников добавили учащихся по форме семейного образования и самообразования
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023