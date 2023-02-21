Львиную долю бюджета Челябинска потратят на развитие дорожного хозяйства

Расходная часть бюджета Челябинска увеличена более чем на миллиард рублей.

Практически половина этой суммы– 556,8 миллиона рублей – будет направлена на финансирование муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства».

Вопрос о внесении в городской бюджет изменений стал одним из основных, рассмотренных на 36-м заседании думы Челябинска сегодня, 21 февраля.

Внушительная часть оставшейся суммы – 354,8 миллиона рублей – предназначена для реализации мероприятий муниципальных программ, в том числе это поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, проведение текущих ремонтов спортивных объектов, деятельность подросткового центра.

Также будут профинансированы ремонтные работы в учреждениях культуры и капитальный ремонт очистных сооружений Челябинска.

Четыре с половиной миллиона рублей инициативных платежей распределены на реализацию инициативных проектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, культуры и охраны окружающей среды.

Кроме того, средства будут направлены на мероприятия патриотической направленности, в том числе посвященные Дню Победы, сообщили в пресс-службе челябинской городской думы.