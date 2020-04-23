Текслер анонсировал новый пакет антикризисных экономических мер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на брифинге 22 апреля анонсировал новый пакет антикризисных экономических мер.

«Мы продолжаем работу по поддержке бизнеса в пострадавших отраслях, - заявил Алексей Текслер. - Наша задача – высвободить ресурсы компаний, в первую очередь на выплату заработной платы работникам, чтобы максимально сохранить занятость».

Правительство Челябинской области приняло решение для предприятий, пострадавших от коронавируса, в два раза уменьшить ставки налога на имущество на 2020 год.

Для арендодателей снизят налог на имущество в обмен на предоставление ими отсрочки снижение арендной платы для арендаторов из пострадавших сфер. «В первую очередь речь идет о торгово-развлекательных комплексах (ТРК)», - пояснил Алексей Текслер. Указанная льгота будет носить заявительный характер.

Оставшиеся платежи по налогу на имущество можно будет оплатить в следующем году, будет предоставлена соответствующая отсрочка.

Список антикризисных продуктов и условия их получения меняются, исходя из экономической ситуации в стране и мире. «Мы находимся в динамично меняющейся ситуации и должны оперативно реагировать на реальные запросы бизнеса», – подчеркнул Алексей Текслер.

Ранее первоочередными претендентами на антикризисную поддержку были предприятия, входящие в перечень наиболее пострадавших от последствий распространения коронавируса сфер, а также предприятия, полностью сохраняющие рабочие места.

В соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина в Челябинской области смягчили требования к получателям антикризисной поддержки. Теперь на получение государственной поддержки могут рассчитывать компании, чей уровень сохранения рабочих мест – не ниже 90%.

По поручению губернатора в «Территории Бизнеса» разработано девять антикризисных финансовых и нефинансовых продуктов – льготные микрозаймы и поручительства, реструктуризация действующего портфеля и комплекс мер для стимулирования развития сервисов доставки товаров первой необходимости.

«Мы продолжаем нашу антикризисную работу, принимаем и обрабатываем заявки на получение господдержки от предпринимателей», - рассказал генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса Артур Юсупов. На сегодняшний день поступило более 230 заявок на финансовые продукты, из них 37 уже реализованы на общую сумму 135 миллиона рублей, благодаря чему удастся сохранить 861 рабочее место.

«Продолжаем работать над формированием новых мер поддержки, в том числе для предпринимателей», - отметил Алексей Текслер.

По прогнозам, на борьбу с экономическими последствиями коронавирусной инфекции в области понадобится порядка 11 миллиардов рублей.

Министр финансов региона Андрей Пшеницын заверил, что на сегодня у Челябинской области есть все возможности, чтобы принять на себя необходимую для преодоления кризиса финансовую нагрузку. «Какие бы задачи по поддержке людей и бизнеса в рамках ликвидации экономических последствий пандемии не ставились, областной бюджет будет готов их профинансировать. На эти цели предусмотрены банковские заимствования и помощь из федерального бюджета», - пояснил глава минфина.