Текслер обратился за поддержкой к сенаторам по обновлению общественного транспорта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал регион в рамках «Часа субъекта РФ» в Совете Федерации и обратился к сенаторам за поддержкой.

Глава региона поблагодарил членов верхней палаты российского парламента за решения, принятые пять лет назад в ходе предыдущих Дней Челябинской области (во многом благодаря Совету Федерации преобразился Челябинский аэропорт), и предложил поддержать ряд новых инициатив.

«Региону нужна федеральная поддержка: выделение финансирования “Безопасные качественные дороги”, - обратился к сенаторам Алексей Текслер. – Это позволит ускорить процесс замены подвижного состава в муниципалитетах (сейчас финансирование идет только из областного бюджета)».

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области пояснили, обновление подвижного состава является одной из задач транспортной реформы.

«На сегодняшний день уже сделаны первые шаги», - отметили в миндоре. Так, подготовлены документы транспортного планирования. В период с 2019 года по настоящее время для Челябинска закуплено 102 автобуса на газомоторном топливе (ГМТ), в том числе 36 автобусов в 2020 году и 66 низкопольных автобусов – 2019 году.

На 2021 год у Челябинской области более грандиозные планы по обновлению парка общественного транспорта в муниципалитетах. В марте уже объявлена закупка на приобретение 30 новых трамваев.

«Однако, региону будет сложно справиться с поставленными задачами без федеральной поддержки», - отметили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области. В настоящее время прорабатывается вопрос получения федеральных средств по двум федеральным проектам.

На заседании председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что в соцсетях челябинцы жалуются и на устаревший автобусный и троллейбусный парк. По словам спикера СФ, это недопустимо в седьмом по численности городе России и Челябинску нужно покупать современный общественный транспорт.

Валентина Матвиенко поблагодарила команду региона за качественную подготовку Дней Челябинской области, за содержательные выступления, познавательную выставку и активную работу с комитетами палаты.

«Смысл проведения дней субъектов Федерации не в том, чтобы показать «красивую картинку», а в совместном решении вопросов, которые реально волнуют граждан, — заявила Валентина Матвиенко. - Хорошо, что руководители регионов это понимают и приходят в Совет Федерации с конкретными предложениями и инициативами. Это главное условие нашей совместной результативной работы».

Глава Совфеда заверила, что сенаторы тщательно проработают проект о господдержке региона и будут внимательно отслеживать выполнение всех принятых рекомендаций.

Напомним, регион уже направил заявку для участия в мероприятиях по обновлению подвижного состава наземного пассажирского транспорта общего пользования в Челябинске и Магнитогорске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для получения льготного лизинга.

Кроме того, продолжается работа с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по вопросу выделения Челябинской области средств из федерального бюджета по федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экология» на приобретение автобусов большого класса на газомоторном топливе.

СПРАВКА

В 2020 году Челябинская область за счет средств регионального бюджета приобрела 54 единицы техники: 46 автобусов, два троллейбуса, шесть трамвайных вагонов. Новую технику получили администрации Челябинского, Златоустовского, Миасского, Магнитогорского, Троицкого городских округов и Кунашакского муниципального района.

В 2019 году была приобретена 81 единица техники. Для Челябинска - 66 низкопольных автобусов большого класса, в том числе 33 автобуса на сжиженном природном газе (СПГ), 33 - на компримированном природном газе (КПГ). Для Магнитогорска закуплено 15 трамвайных вагонов и капитально отремонтировано 10 вагонов. На эти цели потрачен 981 миллион рублей.