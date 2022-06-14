Уральские энергетики поддерживают российских производителей

«Россети Урал» совместно с «Южноуральским арматурно-изоляторным заводом» в рамках пресс-тура по импортозамещению продемонстрировали журналистам взаимодействие энергетической компании с отечественными производителями электросетевого оборудования.

Перед началом тура – обязательный инструктаж для журналистов: идем на производственную площадку, безопасность – прежде всего.

Подвесные изоляторы из закаленного стекла, фарфоровые изоляторы, арматура для воздушных линий электропередачи и распределительных устройств станций и подстанций – «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» демонстрирует всю линейку выпускаемой продукции.

«Часть оборудования импортное, часть российское и стран СНГ. Что касается запчастей для эксплуатации оборудования, то мы прорабатываем этот вопрос, находим аналоги в России», - рассказывает исполнительный директор АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» Олег Молчанов.

Цифры и факты впечатляют. Доля холдинга составляет 26% от мирового выпуска изоляторов, при этом 80% производства находится в Челябинской области. Продукцию южноуральского завода знают более чем в 80-ти странах мира. В 2021 году изоляторы отправлялись в Россию и 34 страны ближнего зарубежья. Продукция сертифицирована по международным стандартам. Клиентами АО «ЮАИЗ» являются такие компании, как «Россети», МЭС, ОГК, ТГК, предприятия железнодорожного транспорта и нефтегазовой отрасли. Сейчас ЮАИЗ в рамках импортозамещения меняет ориентиры на завоевывание новых рынков сбыта.

«В условиях санкций встал вопрос изменения рынков сбыта. С Европой и Америкой мы работали, сейчас перестраиваемся на азиатский рынок. Он по объемам потребления изоляторов, превышает прежние рынки сбыта. Сейчас решаем вопросы транспортной логистики и ставим планы произвести продукции не меньше, чем в прошлом году, а даже увеличить объемы производства, особенно полимерных изоляторов и линейной арматуры», - отметил Олег Молчанов.

Продукция завода прошла проверку качества на электросетевом оборудовании «Россети Урал», представлена сотнями тысяч изоляторов на всей территории ответственности компании в Челябинской области. Выбор энергетиков обоснован высокой надежностью изоляторов и арматуры «ЮАИЗ».

Стеклянные подвесные изоляторы служат для изоляции проводов от опор высоковольтных линий электропередачи. ЛЭП без них работать не может. Журналистам показали, как специалисты филиала «Росссети Урал» – «Челябэнерго» проводят выборочную замену изоляторов на воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Коелга – Кочкарь», которая обеспечивает электроэнергией часть Еткульского и Пластовского районов с общей численностью населения до 20 тысяч человек, а также более 50 социально значимых объектов - школ, детских садов, больниц, котельных, насосных, очистных сооружений.

«Стеклянным изоляторам российского производства энергетики отдают предпочтение, так как эксплуатационным службам проще обнаружить на линиях вышедшие из строя элементы, - комментирует главный инженер Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» Иван Рязанов. – В результате выполненных работ на данном участке повысилась надежность электроснабжения жителей сел Коелга, Долговка, деревни Ямки, а также производственных площадок ООО «Коелга мрамор», ООО «Уралграфит», СПК «Коелгинское».

Отметим, что на энергообъектах филиала «Челябэнерго» применяется только российская изоляция: за последние три года энергетики установили свыше 60 000 изоляторов.

Специалисты «Россети Урал» используют в работе продукцию предприятий Сибири, в частности, приборы коммерческого учета электроэнергии производства АО «РиМ ТД» из Новосибирска. Участникам пресс-тура энергетики продемонстрировали работу такого прибора в поселке Клёновка Еманжелинского района. От обычных электросчётчиков «умные» приборы учета отличаются большей точностью измерения, способностью работать в многотарифном режиме, возможностью управления потреблением и осуществлением двухсторонней связи. Приборы защищены от постороннего вмешательства и негативного воздействия погодных условий и несанкционированного доступа.

«Дистанционная передача данных позволяет нам видеть потребляемую энергию онлайн. Эти приборы не уступают зарубежным аналогам и отвечают всем необходимым требованиям», - рассказывает Иван Рязанов.

Производителям важно понимать потенциальный спрос на продукцию. Все компании Группы «Россети», включая «Россети Урал», готовы к открытому диалогу с партнерами. В регионах Урала «Россети» довели уровень импортозамещения до 98 процентов.