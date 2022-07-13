Уральский Арбитражный суд подтвердил сговор челябинских компаний на аукционах мининформа

Кассационная инстанция подтвердила решение о сговоре двух компаний на аукционах мининформа Челябинской области. Также Арбитражный суд Уральского округа подтвердил правомерность постановлений Челябинского УФАС России на общую сумму 3,4 миллиона рублей в отношении обоих участников сговора.

Напомним, Челябинское УФАС России в 2020 году установило, что ООО «ЦИТ «Озон» (ранее - ООО «ЭНИГМА-ПЛЮС») и ООО «Форт Бит» заключили антиконкурентное соглашение при участии в аукционах на поставку программно-аппаратного комплекса безопасности.

За нарушение требований Закона о защите конкуренции ООО «ЦИТ ОЗОН» оштрафовано на два миллиона рублей, ООО «Форт Бит» - на 1,4 миллиона рублей. Обе компании – челябинские.

Челябинское УФАС России выявило следующие доказательства сговора компаний при участии в двух аукционах в сентябре 2019 года: ответчики использовали модели поведения «единственный поставщик», «единственный победитель» и создавали видимость конкурентной борьбы; при совместном участии ООО «ЦИТ «Озон» и ООО «Форт Бит» в торгах происходило минимальное снижение начальной максимальной цены контракта - 0,5 процента; компании согласовывали тактику, в результате чего победителем в двух закупках являлось ООО «Форт Бит»; заявки на участие в аукционах подавались с одного IP-адреса; организации использовали единую инфраструктуру – субаренда помещения, одна бухгалтерия, поступление звонков на один телефон.

Дело возбуждено по поступившим материалам из межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому округу. Заказчик аукционов – министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

За нарушение требований антимонопольного законодательства компании должны заплатить в федеральный бюджет штрафы, сообщила пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк.