Уровень «закрытости» экономики Челябинской области снизился до 0,1%

В условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции индекс «закрытости» экономики Челябинской области сократился и на сегодня держится на уровне в пять раз меньшем, чем в среднем по стране.

Индекс «закрытости» отражает долю работников в секторах экономики, которые находятся под теми или иными ограничениями, к общему числу экономически активного населения.

«По состоянию на 12 октября 2020 года уровень «закрытости» экономики Челябинской области составляет 0,1% при общероссийском показателе 0,5%», - сообщили агентству в пресс-службе министерства экономического развития области.

Индекс «закрытости» экономики на пике ограничений в период пандемии в целом по стране достигал 28%.

«Сейчас мы сняли практически все ограничения, возобновили работу всех отраслей экономики. Временно приостановлена только деятельность ночных клубов, дискотек», - пояснили в минэкономразвития Челябинской области.

В ведомстве напомнили, в регионе с 31 марта под руководством губернатора Алексея Текслера начал действовать оперативный штаб по устойчивому развитию экономики. Министерством организован оперативный мониторинг каждой из отраслей, что позволило принимать своевременные меры, в том числе по возобновлению работы бизнеса в период пандемии.

В условиях непростой эпидемиологической обстановки Алексей Текслер рекомендовал работодателям Челябинской области перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы с учетом необходимости сохранения основных рабочих процессов.

«В ходе работы с предприятиями мы видим, что работодатели с пониманием относятся к ситуации и по возможности следуют рекомендации», - констатировали в министерстве. Накануне первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала, что малые предприятия и индивидуальные предприниматели Челябинской области неохотно переводят часть своих сотрудников на удаленный режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса. Крупные предприятия более дисциплинированны в этом вопросе.