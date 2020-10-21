Малые предприятия Челябинской области неохотно переводят работников на удалёнку

Малые предприятия и индивидуальные предприниматели Челябинской области неохотно переводят часть своих сотрудников на удаленный режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса. Крупные предприятия более дисциплинированны в этом вопросе.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге.

Ирина Гехт отметила, что ответственные работодатели в Челябинской области переводят всех, кого возможно, на дистант, следуя распоряжению губернатора Алексея Текслера (например, управленческий персонал практически весь на удалёнке).

Данный процесс находится на контроле министерства экономического развития региона и курирующего зама губернатора, который занимается урегулированием этого вопроса с предприятиями в еженедельном режиме.

«Крупные предприятия предельно дисциплинированны. Всех, кого возможно (офисные сотрудники), перевели на дистант. Остальные работают - с соблюдением всех мер безопасности, входного фильтра», - отметила Ирина Гехт.

Сложнее обстоят дела с индивидуальными предприятиями и малым бизнесом. «Но, тем не менее, эта информация доводится до работодателей еженедельно, представители экономического блока правительства постоянно мониторят ситуацию», - подчеркнула первый вице-губернатор.

Напомним, губернатор Алексей Текслер рекомендовал руководителям предприятий и организаций внебюджетного сектора перевести часть сотрудников работу на дистанционный режим работы.

При этом, сотрудники школ, детских садов, больниц и иных социальных учреждений и организаций, предоставляющих услуги населению, продолжат работу в обычном режиме. Их перевод на дистант не планируется.

По состоянию на 20 октября в регионе подтверждено 18 тысяч 734 случая коронавируса. За сутки добавилось 113 новых инфицированных.

В области продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

В регионе остается обязательным масочный режим в общественных местах, соблюдение социальной дистанции. Муниципалитеты активизировали проверки соблюдения масочного режима.

Жителям старше 65-лет по-прежнему предписано соблюдать самоизоляцию.